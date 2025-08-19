Accueil » Redmi 15 5G : Xiaomi lance un smartphone 5G avec écran 144 Hz et batterie 7 000 mAh

Xiaomi vient de dévoiler en Inde son nouveau smartphone Redmi 15 5G, quelques semaines après son lancement en Malaisie. Positionné sur le segment entrée de gamme, ce modèle allie design soigné, grande autonomie, performances équilibrées et compatibilité 5G, le tout à un prix attractif.

Le Redmi 15 5G embarque un écran LCD de 6,9 pouces avec une résolution full HD+, un taux de rafraîchissement 144 Hz, et une luminosité maximale de 850 nits. La technologie Wet Touch 2.0 garantit une bonne réactivité même en cas d’écran mouillé, un vrai plus pour les utilisateurs en extérieur.

Sous le capot, on retrouve le Snapdragon 6 s Gen 3, une puce compatible 5G, épaulée par 6 ou 8 Go de RAM, et jusqu’à 256 Go de stockage interne. Ce combo offre des performances solides pour un usage quotidien fluide, le tout sous HyperOS 2 basé sur Android 15.

L’un des atouts majeurs du Redmi 15 5G est sa batterie de 7 000 mAh, rarement vue dans cette gamme. Elle assure une autonomie confortable sur deux jours. La charge rapide 33W permet de récupérer rapidement de l’énergie, pratique pour les utilisateurs mobiles intensifs.

Redmi 15 5G : Appareil photo 50 mégapixels et selfie 8 mégapixels

Côté photo, Xiaomi joue la carte de la simplicité :

Capteur principal : 50 mégapixels

Caméra frontale : 8 mégapixels

De quoi capturer des clichés corrects de jour comme de nuit, pour les réseaux sociaux et appels vidéo.

Fonctions pratiques et connectivité complète

Le Redmi 15 5G est également bien équipé côté fonctionnalités capteur d’empreinte latéral, Blaster IR, Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.1, certification IP64 (résistance à l’eau et à la poussière) et double SIM (nano + nano/microSD).

Le Redmi 15 5G est disponible en Inde en trois coloris -— Midnight Black, Sandy Purple et Frosted White – au prix de 6 Go RAM + 128 Go pour 14 999 ₹ (150 euros), et jusqu’à 8 Go RAM + 256 Go pour 16 999 ₹ (170 euros). Les ventes débuteront le 28 août sur Amazon India et le site officiel de Xiaomi.

Avec son grand écran fluide, sa grosse batterie, ses fonctionnalités bien pensées et un prix agressif, le Redmi 15 5G se positionne comme l’un des meilleurs choix budget 5G de cette fin d’année 2025.