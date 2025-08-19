À l’approche du lancement de l’iPhone 17 et de l’iPhone 17 Pro cet automne, Apple s’apprêterait à dévoiler une nouvelle gamme de coques appelées « Liquid Silicone » pour sa série iPhone 17.

L’information provient du leaker Majin Bu, connu pour ses révélations parfois précises, comme l’apparition de la barre de menus façon Mac dans iPadOS 26.

iPhone 17 : Une coque en silicone repensée, avec lanière intégrée

Le point marquant de cette nouvelle gamme serait l’introduction de découpes dédiées à l’attache d’une lanière, un accessoire qui serait probablement vendu séparément. Ce serait une première pour une coque officielle Apple, bien que la marque ait déjà flirté avec cette idée dans le passé :

Le boîtier des AirPods Pro 2 permet l’attache d’une lanière.

L’iPod touch proposait il y a des années une boucle escamotable pour dragonne.

Les images partagées par Majin Bu montrent plusieurs variantes, dont une coque à texture ondulée, rappelant le design des coques Casetify Ripple, et une autre version à texture lisse, plus sobre, qui ressemble davantage à une coque officielle Apple.

Les coques seraient commercialisées sous le nom de « Liquid Silicone », mais avec une finition annoncée comme un « effet verre liquide ». Les détails techniques de cette finition ne sont pas encore clairs, mais il pourrait s’agir d’un aspect brillant ou miroité, à la fois esthétique et protecteur.

Pourquoi ce changement de stratégie ?

Ce nouveau design mettrait Apple en concurrence directe avec les marques comme Peak Design, qui proposent déjà des coques premium avec système d’ancrage pour lanières, très prisées des utilisateurs nomades ou des photographes mobiles.

Cette évolution semble logique. En effet, de plus en plus d’utilisateurs souhaitent sécuriser leur smartphone lorsqu’ils prennent des photos, voyagent ou se déplacent dans des environnements bondés, et Apple cherche à reprendre le contrôle sur un marché d’accessoires dominé par les tiers, tout en renforçant la valeur perçue de ses propres produits.

Avec cette nouvelle gamme de coques Liquid Silicone, Apple semble répondre à une demande longtemps ignorée : plus de sécurité et de praticité dans les accessoires officiels. Si les fuites se confirment, ces coques devraient rencontrer un grand succès auprès des futurs propriétaires d’iPhone 17.