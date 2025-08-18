Accueil » Galaxy S25 Ultra : Samsung domine les ventes avec plus de 8 millions d’unités écoulées

Samsung prouve une fois de plus sa domination sur le marché des smartphones haut de gamme. Son Galaxy S25 Ultra s’impose comme le roi incontesté des modèles « Ultra » en 2025, selon les derniers chiffres partagés par le leaker réputé Ice Universe.

Alors que Xiaomi, Vivo et Oppo ont chacun lancé leur propre modèle « Ultra », le Galaxy S25 Ultra a vendu plus d’unités que tous ses concurrents réunis :

Smartphone Ultra Ventes estimées (jusqu’à juin 2025) 📸 Xiaomi 15 Ultra 586 000 unités 📷 Vivo X200 Ultra 219 900 unités 📷 Oppo Find X8 Ultra 210 000 unités 🏆 Samsung S25 Ultra 8 390 000 unités

Un écart colossal qui montre à quel point Samsung conserve une longueur d’avance sur la concurrence internationale.

Galaxy S25 Ultra : Une puissance de frappe mondiale

La supériorité du Galaxy S25 Ultra ne repose pas uniquement sur ses caractéristiques techniques. Si certains concurrents chinois proposent de meilleurs capteurs photo ou des batteries plus innovantes, Samsung tire son épingle du jeu avec une présence mondiale inégalée et un produit équilibré, raffiné et plus universellement accessible.

Le design plus fin du Galaxy S25 Ultra, associé à l’absence d’énormes modules photo comme on peut le voir sur certains concurrents, a aussi séduit un large public à la recherche de performance sans compromis sur l’esthétique.

Focus sur les forces du Galaxy S25 Ultra :

Stylet S Pen intégré : Un vrai plus pour les professionnels et les créatifs.

Équilibre global : Moins de compromis que certains concurrents très « spécialisés ».

Écosystème Galaxy : Synergie avec les Galaxy Buds, Watch et tablettes Samsung.

Mise à jour logicielle longue durée : Un atout pour la pérennité.

Une concurrence bien armée, mais encore limitée

Il faut noter que les modèles Ultra des marques chinoises sont souvent limités à certains marchés (Chine, Inde), ce qui restreint leur potentiel de vente globale. De plus, les consommateurs hors Asie sont encore plus enclins à faire confiance à une marque établie comme Samsung, surtout pour un achat premium.

Le Galaxy S25 Ultra s’impose comme le smartphone Ultra le plus vendu de 2025, grâce à une stratégie centrée sur l’équilibre, le design et la disponibilité mondiale. Même face à des concurrents plus innovants sur certains aspects, Samsung conserve son trône avec brio.