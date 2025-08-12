Honor Magic V Flip 2 : le smartphone pliable haute couture signé Jimmy Choo arrive bientôt

Honor prépare le lancement de son prochain smartphone pliable à clapet, le Magic V Flip 2, et mise une nouvelle fois sur un design audacieux en collaboration avec le célèbre créateur Jimmy Choo.

Un teaser officiel révèle déjà une allure glamour, avec un dos incrusté de cristaux qui reflète la lumière à chaque pliage et dépliage.

Honor Magic V Flip 2 : Un design mode et luxe inédit pour un pliable

Le Honor Magic V Flip 2 adoptera une approche esthétique unique dans le monde des smartphones pliables. Grâce à un procédé de fabrication spécial, le dos du téléphone proposera un effet ciel étoilé, combinant technologie et artisanat de luxe.

Jimmy Choo décrit cette création comme un mélange de modernité et d’art intemporel, célébrant l’élégance et la confiance. Ce n’est pas la première collaboration entre Honor et le designer, mais l’association reste rare dans l’industrie mobile.

Selon les fuites, le Magic V Flip 2 offrirait un écran principal LTPO de 6,8 pouces, un écran externe LTPO de 4 pouces avec rafraîchissement élevé, un processeur Snapdragon 8s Gen 4 (gravé en 4 nm par TSMC), une batterie de 5 500 mAh avec charge rapide 80W — un record pour un pliable compact et enfin un design plus fin et plus léger que la première génération (environ 190 g et moins de 7 mm d’épaisseur déplié).

Lancement imminent et positionnement prix

Le leaker Fixed Focus Digital évoque une présentation possible les 19 ou 20 août, ce qui coïnciderait avec les cycles de sortie habituels de la marque.

En Chine, le Magic V Flip de première génération avait été lancé à 4 999 yuans (~700 $), et le nouveau modèle pourrait conserver un tarif similaire pour rester compétitif face au Galaxy Z Flip 7 de Samsung.

Samsung domine encore largement le segment des pliables à clapet avec ses Galaxy Z Flip, mais Honor entend séduire avec un produit qui allie style et autonomie.

Si l’esthétique signée Jimmy Choo fera tourner les têtes, la véritable réussite du Magic V Flip 2 dépendra de la qualité de son expérience utilisateur, la durabilité de son écran pliable et de la solidité de son autonomie et de ses performances au quotidien.