Google Messages floute les images nues : nouvelle protection activable sur Android

Après plusieurs mois de tests, Google déploie largement les Avertissements de contenu sensible dans son application Google Messages sur Android. Cette fonctionnalité de sécurité vise à protéger les utilisateurs — notamment les plus jeunes — contre l’exposition non souhaitée à des images à caractère sexuel explicite.

Grâce à la technologie SafetyCore d’Android, Google Messages peut désormais détecter automatiquement les images de nudité reçues ou envoyées, et les flouter avant qu’elles n’apparaissent à l’écran.

Concrètement, lorsqu’un tel contenu est détecté, l’utilisateur peut choisir de :

Voir l’image, après avoir confirmé son choix

Bloquer l’expéditeur

En savoir plus sur les risques liés aux images de nudité

Retourner à la conversation sans ouvrir l’image

Google insiste sur le fait que tous les traitements se font localement sur l’appareil : aucune image ni information identifiable n’est envoyée à ses serveurs. Il faut néanmoins être connecté à un compte Google pour que la fonction fonctionne.

Google Messages : Une prévention aussi à l’envoi

L’outil ne s’arrête pas là : lorsque l’utilisateur tente d’envoyer une image considérée comme « sensible », un message d’avertissement s’affiche également. Il devra confirmer son intention d’envoyer le contenu, avec un rappel des risques potentiels.

Google a adapté cette fonctionnalité selon l’âge de l’utilisateur :

Adultes (18 ans et plus) : la fonction est désactivée par défaut, mais peut être activée via Paramètres > Protection & sécurité > Avertissements de contenu sensible

Adolescents (13 à 17 ans, comptes non supervisés) : la fonction est activée par défaut, mais peut être désactivée dans les paramètres du compte Google

Comptes supervisés (enfants) : les paramètres sont contrôlés via Family Link et ne peuvent être désactivés sans autorisation parentale

Une technologie locale et confidentielle

Google n’est pas le premier à intégrer ce type de fonction. Apple a déjà introduit un système similaire dans iMessage via Communication Safety, principalement destiné aux enfants. Toutefois, la solution de Google est plus large, couvrant les adultes, les adolescents et les enfants, avec des paramètres ajustés à chaque profil.

Et surtout, aucune donnée n’est transmise aux serveurs de Google : toute l’analyse se fait sur l’appareil, un point crucial pour les défenseurs de la vie privée.

Un compromis entre protection et liberté

Cette mise à jour vise à prévenir l’exposition accidentelle à des contenus explicites, tout en préservant la confidentialité des utilisateurs. Cependant, certains adultes pourraient considérer les avertissements comme intrusifs, surtout dans des conversations consenties.

Mais la fonction étant optionnelle pour les adultes, chacun peut choisir de l’activer ou non selon ses préférences.

Initialement annoncée en octobre 2024, la fonction a été testée auprès de bêta-testeurs depuis avril. Elle est désormais disponible pour tous via une mise à jour de Google Messages et des services Google Play sur Android. Face à une augmentation des contenus inappropriés circulant sur les messageries, Google prend une mesure proactive pour protéger ses utilisateurs, en particulier les plus jeunes. L’équilibre entre vie privée, sécurité et contrôle parental semble ici bien pensé — même si, comme toujours, l’adoption dépendra de l’implication des utilisateurs eux-mêmes.