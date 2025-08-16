Accueil » Pixel : la fonction « Now Playing » pourrait bientôt avoir sa propre icône dans le tiroir d’applications

Depuis plusieurs années, les utilisateurs de smartphones Pixel bénéficient d’une fonctionnalité exclusive et silencieuse : « Now Playing », ou « Lecture en cours », capable de reconnaître automatiquement les chansons diffusées autour d’eux. Introduite avec le Pixel 2, cette technologie fonctionne en arrière-plan, identifie les musiques et stocke un historique localement.

Pourtant, malgré sa discrète efficacité, elle reste largement méconnue du grand public. Mais cela pourrait bientôt changer.

« Now Playing » : Une icône dédiée dans le tiroir d’apps

Selon une analyse du code APK de la dernière build Android 16 Canary, Google travaillerait sur l’ajout d’un raccourci d’application dédié pour « Now Playing ». Jusqu’à présent, la seule manière d’accéder à l’historique des chansons reconnues était de passer par un widget sur l’écran d’accueil ou via les paramètres système.

Désormais, une vraie icône dans le tiroir d’applications pourrait offrir un accès direct à cette fonctionnalité.

Cette icône, désactivée par défaut pour le moment, peut être activée manuellement dans les versions de test. En appuyant dessus, on accède directement à l’écran de l’historique des titres identifiés, hébergé au sein de l’application Android System Intelligence.

Une fonctionnalité méconnue… mais très appréciée

Malgré son efficacité, « Now Playing » n’est pas toujours bien comprise ou utilisée par tous les détenteurs de Pixel. Beaucoup ignorent même qu’un historique des musiques reconnues existe. En ajoutant un accès visuel dans le tiroir d’applications, Google espère probablement renforcer la visibilité et l’adoption de cette fonctionnalité unique.

Il est intéressant de noter que cette évolution n’apporte pas encore de nouveauté fonctionnelle : l’interface reste la même que celle accessible via le widget. Mais en termes d’ergonomie et d’accessibilité, cette petite mise à jour pourrait faire une grande différence dans l’usage au quotidien.

Des évolutions à venir : jaquettes d’albums, raccourcis rapides et plus encore ?

Toujours selon l’analyse d’Android Authority, d’autres améliorations seraient également en préparation. Parmi elles :

Affichage des pochettes d’albums pour les morceaux reconnus.

Intégration dans les raccourcis rapides via le panneau de notifications.

Support sur l’écran de verrouillage, pour une identification encore plus fluide.

Bien que ces fonctions ne soient pas encore actives, elles montrent que Google n’a pas abandonné « Now Playing », et envisage de lui redonner une place centrale dans l’expérience Pixel.

Une exclusivité toujours réservée aux appareils Pixel

Malgré les nombreuses évolutions prévues, aucun indice ne suggère que « Now Playing » sera déployé sur d’autres smartphones Android. La fonctionnalité reste fermement ancrée dans l’écosystème Pixel, sans changement apparent dans les dernières lignes de code analysées. Cela peut paraître regrettable, tant cette technologie reste aujourd’hui l’une des plus discrètes et utiles de l’univers mobile. Son fonctionnement local, sans envoi de données vers le cloud, en fait aussi une alternative plus respectueuse de la vie privée par rapport à Shazam ou SoundHound.

Pour les utilisateurs de Pixel, cette petite amélioration pourrait relancer l’usage d’une fonction oubliée. Plus de menus à fouiller ou de widgets à placer : l’historique des chansons reconnues sera désormais à un clic, comme n’importe quelle autre application.

Et si Google appliquait le même traitement à d’autres outils système, comme le gestionnaire de mots de passe, encore cantonné à un raccourci d’écran d’accueil sans accès depuis le tiroir ? Une idée à creuser…

Avec Android 16, Google semble vouloir remettre en lumière certaines fonctions uniques de l’expérience Pixel. L’ajout d’une icône dédiée à « Now Playing » va dans ce sens, en rendant plus visible une fonction intelligente, peu énergivore, et souvent sous-estimée.

Une petite touche qui prouve que l’ergonomie passe aussi par la visibilité, et que les fonctions existantes méritent parfois une seconde chance, simplement en les rendant plus accessibles.