HyperX lance FlipCast et SoloCast 2 : deux micros USB/XLR pour streamers et gamers

HyperX, filiale gaming de HP, s’apprête à élargir son catalogue audio avec deux nouveaux microphones conçus pour le streaming et la création de contenu : le FlipCast (230 dollars) et le SoloCast 2 (dollars).

Attendus pour août 2025, ces modèles visent deux publics très différents, mais partagent un objectif commun : offrir une qualité audio professionnelle sans prise de tête.

HyperX FlipCast : un micro dynamique hybride XLR/USB pour les pros

Inspiré des micros de studio emblématiques comme le Shure SM7B, le FlipCast est un micro dynamique à directivité cardioïde, pensé pour réduire drastiquement les bruits de fond et capter uniquement votre voix. Une configuration idéale pour les streamers exigeants, podcasteurs, ou créateurs en home studio.

La connexion peut se faire en USB ou XLR, ce qui le rend aussi bien compatible avec un simple PC qu’avec une interface audio professionnelle. Il enregistre en 32 bits/192 kHz en mode USB, un format rare dans cette gamme.

Fonctionnalités phares :

Molette multifonction pour gérer le gain micro ou le mixage casque

Sortie casque intégrée avec monitoring direct

Filtre coupe-bas et mode clarté vocale intégrés

Fonction tap-to-mute (uniquement via USB)

Éclairage RGB personnalisable qui sert aussi de vibreur visuel de niveau sonore

Support pivotant intégré, compatible avec perche ou bras articulé

À noter : le FlipCast donne le meilleur de lui-même à moins de 15 cm de la bouche, comme tout micro dynamique.

SoloCast 2 : un micro simple et efficace pour 60 dollars

Le SoloCast 2 se positionne comme une alternative plus accessible, mais loin d’être basique. Il s’agit d’un microphone à condensateur cardioïde, livré avec un pied de table intégré, parfait pour les débutants en streaming, les vidéoconférences ou les enregistrements vocaux classiques.

Contrairement au FlipCast, ce micro est plus tolérant à la distance, ce qui en fait une solution plug-and-play très simple à utiliser. Il suffit de le brancher, de l’activer, et de commencer à parler.

Les atouts du SoloCast 2 :

Enregistrement 24 bits/96 kHz, suffisant pour un usage semi-professionnel

Fonction tap-to-mute

Filtre anti-bruit « réduction du grondement »

Système de suspension intégré pour limiter les vibrations de bureau

Filetage standard 5/8 » pour montage sur perche ou trépied

Indicateur LED d’état du micro

Filtres vocaux intégrés pour une voix plus claire

Comme tout micro de table, il peut capter les vibrations du bureau ou du clavier, mais les modes anti-bruit intégrés devraient limiter efficacement ce problème.

Deux gammes, un objectif commun

Les deux modèles seront disponibles à partir d’août 2025, via la boutique officielle HyperX, et chez les revendeurs partenaires. La date exacte n’a pas encore été communiquée par la marque.

Avec les FlipCast et SoloCast 2, HyperX propose deux solutions audio bien ciblées :

Le FlipCast pour les streamers avancés, les créateurs qui veulent une qualité studio avec flexibilité USB/XLR, et des fonctionnalités proches des standards pro.

Le SoloCast 2 pour ceux qui cherchent un bon micro USB simple, avec un bon son et un prix mini, sans sacrifier les fonctions essentielles.

Dans les deux cas, HyperX soigne l’expérience utilisateur : conception robuste, ergonomie moderne, et compatibilité maximale avec les plateformes actuelles.