Samsung Galaxy S25 FE : design affiné, coloris blancs de retour, sortie en septembre ?

Le Galaxy S25 FE, future édition « Fan » du géant sud-coréen Samsung, s’est récemment dévoilé via une nouvelle fuite publiée par AndroidHeadlines. Les rendus révélés montrent un smartphone au design raffiné, plus fin que ses prédécesseurs, et proposé en quatre coloris élégants.

Un lancement officiel est attendu très prochainement, probablement lors du salon IFA 2025.

Galaxy S25 FE : Un design connu, mais affiné

Visuellement, le Galaxy S25 FE reste fidèle au style Galaxy S25, avec quelques ajustements subtils :

Bords d’écran plus fins, bien que non parfaitement symétriques

Module photo vertical à trois capteurs à l’arrière

Caméra selfie centrée dans un poinçon sur le haut de l’écran

Châssis aminci : seulement 7,4 mm d’épaisseur, contre 8,2 mm pour le S23 FE

Ces améliorations traduisent l’intention de Samsung de positionner la série FE comme un modèle premium abordable, entre milieu et haut de gamme.

Quatre coloris disponibles, dont un retour attendu

Les rendus montrent le Galaxy S25 FE décliné en quatre teintes : Noir, Blanc (de retour après son absence sur les S24 FE), Bleu glacé et Noir graphite (variante plus mate). Le retour du modèle blanc est particulièrement apprécié par les utilisateurs nostalgiques des coloris classiques et épurés de Samsung.

D’après les dernières fuites, le Galaxy S25 FE devrait proposer des caractéristiques solides pour son segment :

Processeur Exynos 2400, gravé en 4 nm

8 Go de RAM

128 ou 256 Go de stockage interne

Batterie estimée à 4 500 mAh (à confirmer)

Écran AMOLED 120 Hz, Full HD+

Système Android 15 avec One UI 7 au lancement

Il s’agit clairement d’un appareil performant, idéal pour ceux qui veulent une expérience Galaxy haut de gamme à moindre coût.

Un lancement à l’IFA 2025 ?

Selon plusieurs rumeurs concordantes, le Galaxy S25 FE pourrait être présenté lors du salon IFA 2025, qui se tiendra à Berlin à partir du 4 septembre. Il pourrait être accompagné du lancement des très attendus Galaxy Buds 3 FE, les écouteurs sans fil abordables de la marque.

Avec un design plus fin, des coloris variés et un retour aux fondamentaux en matière d’ergonomie et de performance, le Galaxy S25 FE semble bien parti pour séduire une large audience. Il reprend les éléments clés des flagships Samsung tout en restant à un prix plus contenu.

Si le tarif reste dans la lignée des précédents modèles FE (~649 € au lancement), le S25 FE pourrait bien devenir le smartphone Android à battre sur le segment premium abordable en cette fin d’année.