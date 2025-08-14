Kindle Petit Color : Un prototype Amazon fuite, l’écran couleur E Ink arrive !

Un utilisateur de Reddit, écrivant en portugais, a publié plusieurs photos intrigantes d’un prototype de Kindle avec écran couleur. Baptisé provisoirement Kindle Petit Color, l’appareil se présente comme une version compacte et plus vivante que les modèles noir et blanc habituels d’Amazon.

Kindle Petit Color: Un écran couleur E Ink plus performant

Selon l’auteur du post, les couleurs affichées sont « bien meilleures que le Colorsoft » et il est possible de régler l’intensité et la saturation de chaque teinte.

L’appareil conserve des bordures similaires à celles du Kindle d’entrée de gamme actuel, mais serait légèrement plus petit que la version 11ᵉ génération.

Cette dalle couleur ne se limite pas aux illustrations : l’interface elle-même tire parti de la technologie, avec la possibilité de personnaliser la couleur des icônes (batterie, Wi-Fi, panier) et même de la barre de progression de lecture.

Une expérience de lecture repensée

Le prototype introduit une idée originale : le texte d’un ebook peut changer progressivement de couleur au fil de la lecture, en passant par quatre nuances différentes, offrant ainsi un indice visuel sur votre avancée dans le livre.

Ce système pourrait séduire les lecteurs qui aiment des repères visuels subtils ou qui utilisent la couleur pour segmenter leur lecture (chapitres, sections importantes, etc.).

Design et format

D’après la fuite, le Kindle Petit Color conserverait un format compact et léger, plus petit que l’actuel modèle de base, un design sobre avec des bordures fines et une ergonomie proche des Kindle classiques, mais optimisée pour l’affichage couleur.

Amazon a déjà montré son intérêt pour les écrans couleur avec certaines gammes, mais aucune confirmation officielle n’a été donnée concernant ce modèle. Les images et les détails relayés sur Reddit doivent donc être considérés comme des rumeurs jusqu’à preuve du contraire.

Si ce Kindle Petit Color se concrétise, il marquerait un nouveau virage stratégique pour Amazon en offrant une alternative abordable aux liseuses couleur haut de gamme, comme la Kobo Clara Colour, attirer un public plus jeune ou amateur de magazines, BD et documents illustrés, et renouveler l’intérêt pour la gamme Kindle en misant sur la personnalisation et l’interactivité visuelle.