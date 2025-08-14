DeepSeek R2 : la société dément un lancement en août

Alors que les rumeurs s’intensifiaient ces dernières heures sur une sortie imminente de DeepSeek R2, la société chinoise d’IA a mis fin aux spéculations.

Un proche du dossier a confirmé qu’aucun lancement de DeepSeek R2 n’est prévu entre le 15 et le 30 août 2025, contrairement à ce qu’avait laissé entendre… le propre chatbot de DeepSeek.

Ce n’est pas la première fois que le calendrier de DeepSeek-R2 crée la confusion. En mars dernier, un prétendu lancement le 17 du mois avait déjà circulé sur les réseaux chinois avant d’être démenti. Cette fois encore, la date évoquée semble avoir été générée par une interprétation trop optimiste — voire maladroite — de l’IA maison.

La réalité est plus simple : DeepSeek n’a communiqué aucune date officielle ni publié de fiche technique détaillée pour R2.

DeepSeek R2 : des ambitions, mais encore des obstacles

Malgré le silence officiel, les attentes sont élevées. DeepSeek R2 est pressenti comme une avancée majeure en raisonnement multilingue et en génération de code, capable de rivaliser avec des modèles comme GPT-4 et même GPT-5.

Pourtant, selon des sources citées en juin, le PDG Liang Wenfeng jugerait encore le modèle insuffisamment performant, même après plusieurs mois de développement intensif.

Le retard ne serait pas uniquement lié à la qualité des résultats. Des problèmes d’infrastructure et de scalabilité pèseraient aussi dans la balance. Depuis l’interdiction d’export des puces Nvidia H20 vers la Chine, DeepSeek a dû s’appuyer sur des puces Huawei Ascend 910B. Leur cluster affiche 512 PFLOPS en FP16 avec un taux d’utilisation de 82 %, soit environ 91 % des performances d’un cluster Nvidia A100.

Prometteur, mais encore incertain pour supporter une montée en charge massive au lancement.

Cependant, un espoir pointe à l’horizon : un récent accord entre Nvidia, AMD et le gouvernement américain permettra aux deux fabricants de continuer à vendre certaines puces IA en Chine contre une taxe de 15 % sur leurs revenus locaux. À terme, cela pourrait desserrer l’étau technologique… mais pas avant plusieurs mois.

Une stratégie prudente face à une concurrence féroce

Dans la course à l’IA, un bon modèle ne suffit pas : il doit aussi être stable, évolutif et prêt à encaisser des millions de requêtes. DeepSeek préfère donc retarder son lancement plutôt que de risquer un démarrage raté.

Pour l’instant, DeepSeek R2 est bien réel, il est en phase de tests, mais pas encore prêt pour le grand public. Le monde de la tech reste en attente, observant si la société pourra tenir ses promesses et s’imposer face aux géants américains.