MacBook Pro OLED : Apple préparerait un modèle plus fin, plus lumineux et attendu pour 2026

Apple s’apprête à franchir une nouvelle étape dans l’évolution de ses ordinateurs portables. Selon un rapport en provenance de Corée du Sud, la firme de Cupertino lancera ses premiers MacBook Pro équipés d’un écran OLED d’ici la fin de l’année 2026.

Une transformation attendue de longue date, qui promet des améliorations significatives en matière de qualité d’affichage, d’efficacité énergétique et de design.

OLED : une technologie mature, enfin prête pour le MacBook Pro

Contrairement aux écrans mini-LED actuellement utilisés sur les MacBook Pro de 14 et 16 pouces, la technologie OLED offre des noirs parfaits, un contraste infini, une luminosité maîtrisée, ainsi qu’une meilleure consommation énergétique. C’est cette efficacité qui séduit Apple, toujours soucieuse d’optimiser l’autonomie sans compromettre l’expérience utilisateur.

Les écrans OLED que recevraient les futurs MacBook Pro devraient être fournis exclusivement par Samsung Display, l’un des rares fabricants capables de répondre aux exigences qualitatives et quantitatives d’Apple. Grâce à de lourds investissements dans les lignes de production Gen 8.6, Samsung peut produire de grandes dalles OLED adaptées aux laptops tout en maintenant des coûts relativement maîtrisés.

Un lancement prévu pour fin 2026… voire 2027

D’après plusieurs sources concordantes, le calendrier visé serait fin 2026 pour le lancement des premiers MacBook Pro OLED. Apple réserverait cette évolution technologique à sa gamme haut de gamme dans un premier temps, avant de la décliner, peut-être, dans les MacBook Air quelques mois plus tard.

Mais attention : le timing pourrait glisser jusqu’à 2027, selon certaines rumeurs liées au cycle des puces Apple Silicon. Si Apple décide de sauter l’année 2025 pour introduire directement une nouvelle génération M5, ces MacBook OLED pourraient coïncider avec le lancement d’un design totalement repensé.

Vers un nouveau design encore plus fin

L’un des objectifs de cette future génération serait de réduire considérablement l’épaisseur du MacBook Pro, tout en conservant une autonomie de haut niveau. L’OLED, plus fin que le mini-LED, permettrait d’affiner le châssis sans sacrifier la batterie.

Des fuites évoquent même un abandon potentiel de l’encoche au profit d’un trou en forme de pilule ou de perforation circulaire, à l’image des iPhone ou certains MacBook en développement interne. Ce point reste cependant très spéculatif à ce stade.

Apple mise gros sur l’OLED… mais à quel prix ?

Cette évolution vers l’OLED, bien que séduisante, risque de faire grimper les prix. La technologie est plus coûteuse à produire, même si les lignes Gen 8.6 permettent une certaine mutualisation des coûts. On peut donc s’attendre à ce que le MacBook Pro OLED démarre à un tarif premium, au-dessus des modèles actuels.

Mais pour les professionnels de l’image, les créatifs ou simplement les utilisateurs exigeants, l’amélioration de la qualité d’affichage pourrait justifier l’investissement.

Une révolution attendue, mais encore lointaine

Si tout se passe comme prévu, 2026 pourrait marquer un tournant majeur dans l’histoire du MacBook Pro. Apple miserait sur une combinaison gagnante : design affiné, écran OLED spectaculaire, meilleure autonomie, et puissance Silicon de nouvelle génération.

Bien que l’attente soit longue, les premiers éléments laissent penser que ce MacBook Pro OLED pourrait être le modèle le plus abouti jamais conçu par Apple. Reste à savoir si la marque saura convaincre les utilisateurs d’attendre deux années de plus avant d’upgrader leur machine.