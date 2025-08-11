Accueil » MacBook Pro OLED 2026-2027 : Apple prépare un redesign et un écran révolutionnaire

Apple pourrait s’apprêter à lancer l’une des plus grandes évolutions de son MacBook Pro depuis plus de dix ans. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la firme de Cupertino prévoit un nouveau design de MacBook Pro accompagné d’un écran OLED, attendu entre fin 2026 et début 2027.

Ce serait la première fois qu’Apple intègre cette technologie d’affichage dans ses ordinateurs portables, en remplacement du Mini-LED des modèles haut de gamme actuels.

L’OLED est déjà connu pour offrir des noirs parfaits et un contraste infini, des couleurs plus vives et plus fidèles, des angles de vision plus larges, une meilleure efficacité énergétique potentielle.

Apple travaillerait avec Samsung Display pour produire des dalles OLED à grande échelle avec la qualité requise. L’objectif est de proposer cette avancée sans sacrifier l’autonomie, un point où Apple excelle déjà sur ses MacBook Pro.

MacBook Pro OLED : Un design plus fin et sans encoche

Les rumeurs évoquent des bords d’écran plus fins, un châssis plus léger et le remplacement de la large encoche actuelle par un poinçon (perforation circulaire pour la webcam), laissant imaginer des fonctions proches de la Dynamic Island vue sur iPhone.

Ce changement pourrait rendre l’écran plus immersif et améliorer le confort visuel, notamment en extérieur, là où l’OLED excelle grâce à sa luminosité et son contraste.

Depuis l’arrivée des puces Apple Silicon (M1, M2, M3…), les utilisateurs n’ont pas ressenti le besoin de changer d’ordinateur tant les performances sont durables. L’ajout d’un écran OLED combiné à un nouveau design physique donnerait enfin une raison visible et tangible de passer à un nouveau modèle.

Les défis techniques à relever

Si l’OLED a de nombreux atouts, il comporte aussi des points faibles avec un risque de burn-in (marquage d’images statiques à long terme), une consommation énergétique variable selon le contenu affiché. Apple devra maîtriser ces contraintes pour proposer un MacBook Pro aussi fiable qu’efficace, même avec cette nouvelle technologie.

Si Apple réussit à combiner autonomie, performance et qualité d’affichage, ce MacBook Pro OLED pourrait devenir l’une des mises à jour les plus marquantes de l’histoire du produit.