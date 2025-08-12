Elon Musk menace de poursuivre Apple pour favoritisme envers ChatGPT dans l’App Store

L’entrepreneur Elon Musk, patron de xAI et propriétaire de X, a déclenché une nouvelle polémique ce lundi en accusant Apple de favoriser OpenAI et son chatbot ChatGPT dans le classement de l’App Store.

Selon lui, il s’agit d’une « violation manifeste des lois antitrust », et il affirme préparer une action en justice immédiate contre le géant californien.

Les accusations de Musk : un favoritisme qui bloque la concurrence

Dans une série de messages publiés sur X, Elon Musk reproche à Apple de rendre impossible pour toute autre entreprise d’IA que OpenAI d’atteindre la première place du classement App Store.

Il dénonce également le fait qu’Apple n’ait pas inclus X ou Grok dans sa section « Must Have » (« Indispensables »), alors que :

X serait l’application d’actualité la plus téléchargée au monde

Grok, son chatbot IA, occuperait actuellement la 5ᵉ place du classement global des apps.

Ces tensions interviennent après plusieurs annonces majeures de xAI :

Lancement de Grok Imagine, un outil capable de générer des images et vidéos grâce à l’IA, offert gratuitement à tous les utilisateurs.

Mise en accès libre de Grok 4, son modèle d’IA le plus avancé à ce jour.

Ces initiatives ont permis à l’application Grok de passer de la 29ᵉ à la 5ᵉ place mondiale selon App Figures. Pourtant, malgré cette progression rapide, Musk estime qu’Apple freine sa visibilité au profit de ChatGPT, resté en tête du classement.

Le lien Apple — OpenAI : un facteur de suspicion ?

Apple et OpenAI ont récemment annoncé un partenariat stratégique pour intégrer ChatGPT dans Apple Intelligence, la nouvelle couche d’IA d’iOS, iPadOS et macOS.

Si Musk soupçonne que cette collaboration influence le classement de l’App Store, aucune preuve n’a pour l’instant été apportée. Apple, de son côté, n’a pas encore réagi publiquement aux accusations.

La réponse cinglante de Sam Altman

Sam Altman, CEO d’OpenAI, n’a pas tardé à répliquer sur X : « C’est une affirmation remarquable, étant donné ce que j’ai entendu dire qu’Elon fait pour manipuler X afin de favoriser ses propres entreprises et nuire à ses concurrents et à ceux qu’il n’aime pas ». Un échange qui illustre la rivalité ouverte entre les deux entrepreneurs, tous deux actifs sur le marché des assistants IA.

Si Elon Musk met sa menace à exécution, ce dossier pourrait soulever :

Des questions antitrust, liées à l’éventuelle influence d’un partenariat commercial sur la visibilité dans un magasin d’applications.

Des enjeux de transparence, Apple étant déjà sous le feu des régulateurs pour ses pratiques sur l’App Store.

Ce n’est pas la première fois que Musk s’attaque publiquement à Apple. Il avait déjà menacé de retirer X de l’App Store fin 2022 avant de faire marche arrière.

Et après ?

Le différend survient à un moment stratégique :

Apple finalise l’intégration d’Apple Intelligence et ChatGPT dans ses prochains OS.

xAI cherche à imposer Grok comme alternative sérieuse à ChatGPT, dans un marché où OpenAI conserve une avance considérable.

Si la bataille se déplace devant les tribunaux, elle pourrait devenir un nouveau front du débat sur la concurrence dans l’IA et la régulation des grandes plateformes.