Pixel 10 : Google préparerait un support logiciel record jusqu’à 10 ans

Alors que le marché des smartphones est dominé par le renouvellement rapide des modèles et une obsolescence logicielle souvent précoce, Google continue de se démarquer avec une promesse qui séduit de plus en plus : un support logiciel longue durée.

Avec le Pixel 10, attendu plus tard cette année, la firme de Mountain View pourrait franchir un nouveau cap, prolongeant encore la durée de vie de ses téléphones au-delà des standards actuels.

Jusqu’à 10 ans de mises à jour pour le Pixel 10 ?

Selon plusieurs analystes, Google pourrait maintenir la politique inaugurée avec le Pixel 8 : au moins 7 ans de mises à jour majeures d’Android, de correctifs de sécurité et de nouvelles fonctionnalités via ses célèbres Pixel Drops.

Des rumeurs laissent même entendre que le Pixel 10 pourrait dépasser cette durée, visant potentiellement une décennie complète de support logiciel. À titre de comparaison, Apple propose en moyenne 5 à 6 ans de mises à jour pour ses iPhone, et Samsung promet 7 ans sur ses derniers Galaxy haut de gamme. Google jouerait donc les premiers rôles en matière de longévité.

Sécurité et nouvelles fonctionnalités main dans la main

La stratégie de Google repose sur deux piliers :

Des mises à jour de sécurité mensuelles pour protéger contre les failles critiques, comme celles corrigées en août 2025 (vulnérabilités RCE, bugs système, stabilité améliorée).

Des mises à jour fonctionnelles trimestrielles, appelées Pixel Drops, qui ajoutent de nouveaux outils photo, optimisations d’interface et fonctions IA avancées.

Avec le Pixel 10, ces améliorations devraient être renforcées par l’intégration plus poussée des technologies IA maison, propulsées par les processeurs Tensor.

Un choix écologique et économique

En prolongeant la durée de vie de ses smartphones, Google répond à deux attentes majeures :

Réduire les déchets électroniques en limitant les remplacements précoces.

en limitant les remplacements précoces. Améliorer le retour sur investissement pour les entreprises et les particuliers, en étalant le coût d’achat sur une période plus longue.

Pour les professionnels, c’est aussi un gage de fiabilité : un téléphone à jour plus longtemps signifie moins de risques pour la sécurité des données et moins de temps perdu à gérer les migrations.

Un avantage concurrentiel clair

Cette politique met une pression supplémentaire sur Samsung, Apple et les autres constructeurs Android, les incitant à prolonger leurs propres délais de support. Avec des consommateurs de plus en plus attentifs à la durabilité, le Pixel 10 pourrait séduire un public au-delà des habitués de la marque.

Si Google confirme un support de 7 à 10 ans pour le Pixel 10, il s’agira d’un tournant majeur pour le marché Android. Non seulement cela renforcerait la fidélité des utilisateurs, mais cela pourrait aussi pousser les régulateurs à imposer des durées minimales de mise à jour aux constructeurs.

En attendant la présentation officielle, prévue avant la fin de l’année, une chose est certaine : le Pixel 10 pourrait bien devenir le smartphone Android le plus durable de sa génération.