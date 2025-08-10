iPhone 17 Pro : Jon Prosser défie Apple avec un leak explosif au cœur d’une bataille judiciaire

La guerre est déclarée entre Apple et l’un des leakers les plus connus de la scène tech, Jon Prosser. À peine quelques jours après avoir été visé par une poursuite judiciaire pour divulgation d’informations confidentielles sur iOS 26, Prosser a publié une vidéo choc détaillant les caractéristiques présumées du futur iPhone 17 Pro.

Une fuite qui n’a rien d’anodin : elle arrive en pleine tempête juridique, et ressemble fort à une réponse directe à l’offensive légale d’Apple.

Les révélations : caméra repensée et boost de puissance pour l’iPhone 17 Pro

Selon Prosser, l’iPhone 17 Pro pourrait marquer un bond significatif en matière de photographie mobile.

Il évoque :

Un nouveau système à trois capteurs de 48 mégapixels, tous dotés d’améliorations majeures, y compris en téléobjectif.

Un processeur A19 Pro, censé offrir des performances largement supérieures aux générations précédentes.

12 Go de RAM pour fluidifier le multitâche et les workflows professionnels.

Côté logiciel, la source affirme que certains outils avancés de photographie computationnelle, intégrés à iOS 26, seraient exclusifs aux modèles Pro. On parle notamment de fonctions inédites pour la vidéo et la photo en basse luminosité.

Un leak en pleine tempête judiciaire

D’après 9to5Mac, Apple accuse Prosser d’avoir eu accès à un appareil et à un logiciel non publiés par des moyens illégaux. Cette action s’inscrit dans une stratégie plus large de la firme pour resserrer le contrôle sur ses fuites, qui fragilisent sa communication et son effet « surprise » lors des keynotes.

Pour Prosser, cette vidéo est un véritable bras de fer : il ne se contente pas de rumeurs textuelles, mais présente des rendus, schémas et maquettes qui rendent ses propos plus crédibles aux yeux du public… et plus problématiques pour Apple.

Une offensive sur le terrain des créateurs

Si ces informations se confirment, l’iPhone 17 Pro pourrait consolider la position d’Apple dans le segment haut de gamme, en particulier chez les créatifs et vidéastes.

Les rumeurs parlent également d’une prise en charge de la vidéo en 8K et d’un meilleur rendu nocturne, des domaines où la concurrence — notamment Samsung avec sa série Galaxy Ultra — pousse fort.

Autre point évoqué par Prosser : un système de refroidissement à chambre à vapeur et une batterie plus grande, visant à soutenir des performances soutenues, notamment pour les tâches gourmandes en IA.

Lancement et incertitudes

Comme toujours avec Apple, rien n’est gravé dans le marbre avant l’annonce officielle. La sortie de l’iPhone 17 Pro est attendue en septembre 2025, mais la firme pourrait encore modifier certains aspects du design ou de la fiche technique.

Prosser évoque aussi un écran anti-reflet pensé pour un usage en extérieur, ce qui pourrait constituer un vrai argument différenciateur face à la concurrence.

Cette affaire met en lumière le bras de fer croissant entre les fuites et le secret industriel dans la tech. Si Prosser contribue à nourrir le buzz autour du futur iPhone, il fragilise aussi la maîtrise du timing et du storytelling par Apple. Une chose est sûre : l’iPhone 17 Pro, s’il tient ses promesses, pourrait être l’un des modèles les plus ambitieux jamais proposés par la marque.