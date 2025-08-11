Accueil » DJI Osmo Nano : la mini caméra d’action qui pourrait succéder à la DJI Action 2

DJI Osmo Nano : la mini caméra d’action qui pourrait succéder à la DJI Action 2

DJI Osmo Nano : la mini caméra d’action qui pourrait succéder à la DJI Action 2

Les annonces et fuites autour de DJI s’enchaînent à un rythme effréné en 2025. Après les drones, les caméras 360° et même… un aspirateur robot, c’est désormais un nouveau modèle d’action cam ultra-compact qui fait parler de lui : la DJI Osmo Nano.

Les premières images, publiées par le leaker bien connu Igor Bogdanov, dévoilent un appareil minuscule au design inédit dans la gamme DJI. Si l’on en croit les clichés, la Osmo Nano pourrait intégrer un écran détachable, à l’image de l’ancienne DJI Action 2. Aucun détail technique officiel n’a encore filtré, qu’il s’agisse de la résolution vidéo, de la qualité photo, de l’autonomie ou encore du prix…

Tout reste encore mystérieux. Mais le design aperçu sur les images laisse deviner une caméra pensée pour être transportée partout, idéale pour les créateurs de contenu en déplacement, les vloggers ou les sportifs.

L’écran amovible permettrait de filmer en toute flexibilité, que ce soit en mode selfie ou avec un retour vidéo déporté, un format déjà apprécié sur la DJI Action 2.

Lancement imminent de la DJI Osmo Nano ?

Selon les fuites précédentes, la DJI Osmo Nano pourrait être présentée entre août et septembre 2025. Si cela se confirme, elle viendrait compléter une gamme déjà bien fournie, dominée actuellement par la DJI Osmo Action 5 Pro.

DJI pourrait choisir de lancer cette caméra séparément de ses autres nouveautés, afin de lui offrir une visibilité maximale dans un marché dominé par GoPro et Insta360.

Avec la Osmo Nano, DJI semble vouloir séduire les créateurs à la recherche d’un outil vidéo simple, léger et modulable, tout en consolidant sa position dans un segment où la concurrence innove rapidement.

Si les images fuitées disent vrai, la DJI Osmo Nano pourrait bien devenir la nouvelle référence pour ceux qui veulent une caméra d’action compacte, intelligente et polyvalente. Reste à voir si DJI misera sur un prix agressif ou sur des caractéristiques haut de gamme pour se démarquer. Réponse probable d’ici quelques semaines.