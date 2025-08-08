Accueil » ChatGPT-5 est officiellement lancé : voici ce que les utilisateurs gratuits peuvent faire dès maintenant

Lors de son événement de lancement très attendu, OpenAI a levé le voile sur GPT-5, la nouvelle version de son célèbre assistant conversationnel basé sur l’intelligence artificielle.

Plus rapide, plus précis, plus fluide, et surtout accessible gratuitement pour tous les utilisateurs, GPT-5 signe une véritable rupture avec ses prédécesseurs — au point que l’équipe d’OpenAI a même demandé au modèle d’écrire une éloge funèbre pour GPT-4o en direct. Un clin d’œil symbolique pour marquer l’arrivée d’une nouvelle ère.

Mais que propose exactement ChatGPT-5, notamment pour ceux qui utilisent la version gratuite ? Voici un tour d’horizon des nouveautés, des améliorations concrètes, et de ce que vous n’aurez toujours que via l’abonnement payant.

GPT-5 : une IA plus intelligente, même pour les utilisateurs gratuits

Contrairement aux versions précédentes, ChatGPT-5 n’est pas réservé aux abonnés Plus ou Pro. OpenAI a décidé de le rendre disponible à tous, y compris sur le plan gratuit, ce qui constitue une décision majeure.

Toutefois, comme pour GPT-4o, l’usage reste limité par un quota journalier : une fois atteint, vous serez basculé automatiquement vers gpt -5 mini , une version plus légère, mais toujours très performante.

Ce choix d’ouverture vise à démocratiser l’accès à l’IA générative, tout en conservant les meilleures performances pour ceux qui choisissent de s’abonner.

Les nouveautés disponibles avec ChatGPT-5

1. Des textes plus naturels et plus nuancés

Le point fort de GPT-5, selon OpenAI, c’est sa capacité à rédiger avec plus de fluidité, de logique et de structure. Que ce soit pour un article, un email, une histoire ou un argumentaire, GPT-5 est capable de produire un texte avec un rythme plus naturel, une meilleure cohérence, et une compréhension du contexte nettement améliorée.

Même les utilisateurs gratuits peuvent désormais en profiter dans une certaine mesure, ce qui permet de bénéficier de contenus de qualité sans abonnement — tant que le quota d’utilisation n’est pas atteint.

2. Un mode vocal ChatGPT repensé

Autre nouveauté : le mode vocal a été unifié et amélioré, et se nomme désormais ChatGPT Voice. Oublié le « mode vocal standard » : à partir du 9 septembre 2025, tous les utilisateurs basculeront vers ce nouveau mode plus performant.

Même en tant qu’utilisateur gratuit, vous pouvez dès maintenant :

Discuter avec ChatGPT à l’oral via l’application mobile

Profiter d’un ton plus naturel, d’une meilleure compréhension des nuances

Obtenir des réponses contextuelles plus fluides

L’accès reste limité en nombre d’utilisations par jour, mais le quota a été élargi par rapport aux anciennes versions.

3. Des couleurs personnalisables dans l’interface

C’est un petit plus esthétique, mais qui marque une évolution dans l’expérience utilisateur. ChatGPT propose désormais des couleurs d’accentuation personnalisables dans les bulles de discussion et les surlignages de texte.

Accessible dans les paramètres de l’application, cette nouvelle fonctionnalité rend vos échanges avec l’IA plus visuels, modernes et agréables.

Ce que vous n’aurez pas en version gratuite

Même si OpenAI a ouvert grand les portes de GPT-5, certaines fonctionnalités restent réservées aux abonnés :

gpt-5 pro , la version la plus avancée du modèle, n’est accessible qu’aux abonnés Pro (à 200 dollars/mois). Elle permet notamment d’activer le “mode raisonnement profond” pour des réponses plus longues et détaillées.

, la version la plus avancée du modèle, n’est accessible qu’aux abonnés Pro (à 200 dollars/mois). Elle permet notamment d’activer le “mode raisonnement profond” pour des réponses plus longues et détaillées. ChatGPT Agent capable de naviguer sur un ordinateur, de cliquer, d’ouvrir des fichiers, etc., reste limité aux offres professionnelles.

L’accès à Sora, le générateur de vidéo par IA d’OpenAI, est lui aussi réservé aux abonnés Plus et Pro.

Toujours sur GPT-4o ? Patience…

Si vous êtes encore bloqué sur GPT-4o malgré les annonces, c’est normal. OpenAI a confirmé que le déploiement de GPT-5 se fait progressivement, pour assurer la stabilité de l’infrastructure.

Un message officiel sur le site d’OpenAI précise : « Nous déployons GPT-5 progressivement afin de garantir une stabilité optimale. Certains utilisateurs ne voient pas encore GPT-5 dans leur compte, mais sa disponibilité sera étendue par étapes ».

Il suffit donc d’un peu de patience. La mise à jour est automatique, vous n’avez rien à faire.

GPT-5 : une IA pour tous, plus performante, plus rapide, plus humaine

Avec GPT-5, OpenAI signe l’arrivée d’une intelligence artificielle plus puissante mais aussi plus accessible. Qu’il s’agisse de génération de code, de rédaction de texte, de conversation vocale ou d’assistance quotidienne, le modèle propose une amélioration générale visible à tous les niveaux.

Et cette fois, même sans abonnement, vous pouvez en profiter. Si vous utilisez ChatGPT au quotidien pour vos tâches, projets ou curiosités, vous devriez rapidement ressentir la différence.