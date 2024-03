PHP : Entre tradition et modernité, un langage qui traverse les âges

Une chose que l’on peut dire de PHP, c’est qu’il est persistant. Comme beaucoup de langages de programmation de longue date, il est souvent décrié par les développeurs qui aimeraient le voir évoluer vers de nouveaux candidats. Pourtant, il conserve de nombreux partisans et partisanes, rappelant les sages paroles de l’inventeur du C++, Bjarne Stroustrup :

Il n’y a que deux sortes de langages : ceux dont les gens se plaignent et ceux que personne n’utilise.

Créé en 1993 pour améliorer la page Web du programmeur Rasmus Lerdorf, PHP n’est pas à l’origine un nouveau langage de programmation et s’est donc développé de manière organique. Il a continué à s’adapter au cours de ses trois décennies d’existence et même le nom PHP a évolué, devenant l’acronyme de “hypertext preprocessor” au lieu de sa signification originale, “personal home page” .

Alors que le Web a beaucoup changé en plus de 30 ans, PHP a suivi le mouvement et continue d’être activement soutenu et régulièrement mis à jour. La version la plus récente, la 8.3, est arrivée à la fin de l’année dernière, dans le cadre d’une série de mises à jour annuelles.

Lorsque les développeurs se sont heurtés aux limites de PHP, ils ont trouvé des solutions de contournement. L’exemple le plus célèbre est celui de l’équipe de Facebook, qui a dû trouver un moyen d’adapter PHP à l’évolution spectaculaire de son réseau social, qui est passé de milliers d’utilisateurs à des millions, des dizaines de millions, puis des milliards. L’équipe de développement de Facebook a créé son propre dialecte de PHP pour calmer les douleurs de croissance et travailler à l’échelle.

Aujourd’hui encore, Facebook continue d’utiliser PHP, tout comme Microsoft, Etsy, WordPress, MailChimp et Wikipedia. En fait, selon W3Techs, PHP est utilisé par 76,5 % de tous les sites Web dont nous connaissons le langage de programmation côté serveur.

60 % des 1 000 premiers sites Web du monde

Les alternatives telles que ASP.net, Ruby, Java et JavaScript sont loin d’atteindre cette part de marché. Bien que ces langages rivaux soient plus fréquemment utilisés sur les sites Web à fort trafic, PHP reste le langage dominant sur plus de 60 % des 1 000 premiers sites Web du monde.

Bien que ces chiffres continuent d’affirmer la domination de PHP sur les scripts côté serveur, il commence à connaître un léger déclin. Mais lorsqu’un langage est utilisé sur plus des trois quarts du Web, même une tendance à son abandon prendrait des années à affecter les classements.

PHP conserve donc sa pertinence grâce à son utilisation généralisée, mais il existe d’autres raisons qui expliquent sa popularité. Il s’agit d’un logiciel libre, et de nombreuses années d’utilisation signifient qu’il existe une communauté étendue et un ensemble complet de ressources pour aider les développeurs à l’utiliser et à le dépanner. Il est également relativement facile à apprendre et, pour de nombreux développeurs, leur première incursion dans la programmation web s’est faite en PHP.

Cependant, le fait qu’il s’agisse d’un langage ancien et accessible peut aussi avoir ses inconvénients. Avec des utilisateurs inexpérimentés capables de bricoler des sites Web à l’aide de vieux tutoriels et d’un peu de connaissances (ce qui est dangereux), on ne peut que constater des problèmes, notamment au niveau de la sécurité des sites. Ainsi, les sites PHP continuent d’être la cible de pirates qui espèrent tomber sur une version ancienne et non prise en charge.

Point faible : la sécurité

Fait inquiétant, selon les statistiques de WordPress, la majorité (plus de 44 %) de ses sites utilisent la version 7.1 de PHP, dont le support a pris fin en 2019. C’est l’une des plaintes les plus courantes contre PHP, avec les incohérences du langage dues à son développement organique.

Si vous travaillez avec PHP, vous devez vous tenir au courant des nouvelles versions afin de ne pas contribuer à l’altération de sa réputation. Vous devrez également apprendre à travailler avec les frameworks qui l’accompagnent, tels que Laravel et Symfony. En effet, de nombreuses offres d’emploi pour des développeurs PHP demandent des compétences dans ces deux domaines.

Les emplois en PHP restent pertinents et le resteront tant que ce langage de programmation restera l’un des plus utilisés au monde. Et, malgré quelques détracteurs, la plupart des développeurs admirent PHP. Dans la dernière enquête annuelle de Stack Overflow, PHP a été identifié comme très “admiré” par les répondants, ce qui signifie que ceux qui travaillent avec PHP aimeraient continuer à le faire.

Les articles signalant – ou même appelant à – la mort de PHP ont une histoire presque aussi longue que le langage lui-même. Pourtant, PHP persiste. Il domine notre expérience du Web et continue d’être adopté et apprécié par de nouvelles générations de développeurs.