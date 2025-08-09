Accueil » Nubia Air : un clone de l’iPhone 17 Air ou une renaissance signée ZTE ?

Alors que Apple se prépare à dévoiler son très attendu iPhone 17 Air en septembre, une autre marque fait une entrée remarquée dans la course aux smartphones ultra-fins. Il s’agit de Nubia, la filiale de ZTE, qui s’apprête à lancer un nouveau modèle baptisé Nubia Air. Un nom évocateur, un design minimaliste… et une ressemblance troublante avec le prochain smartphone d’Apple.

Mais derrière cette similitude se cache peut-être une histoire plus subtile qu’une simple copie.

Un design qui rappelle (beaucoup) l’iPhone 17 Air

C’est le célèbre leaker Evan Blass qui a mis le feu aux poudres en partageant des visuels du Nubia Air. Ces documents, qui ressemblent à du matériel marketing ou à des rendus internes, révèlent un smartphone au dos épuré, avec un module photo en forme de pilule : capteur principal à gauche, flash LED à droite. Juste en dessous, une petite zone rectangulaire semble abriter une puce NFC.

Ce design rappelle quasiment trait pour trait les fuites récentes autour de l’iPhone 17 Air, qui lui aussi adopterait une esthétique ultra-minimaliste pour se démarquer dans la gamme Apple.

Retour en 2013 : le Grand S Flex, ancêtre du Nubia Air ?

En regardant de plus près, l’histoire prend un tournant inattendu. Le design du Nubia Air n’est pas sans rappeler un ancien modèle de ZTE : le ZTE Grand S Flex, sorti en 2013. À l’époque, ce smartphone arborait un dos très similaire, avec une disposition des capteurs quasi identique.

Il se pourrait donc que Nubia réinterprète un design maison, plutôt que de s’inspirer directement d’Apple. Une stratégie audacieuse qui pourrait permettre à la marque chinoise de reprendre le contrôle du récit avant même la présentation officielle de l’iPhone 17 Air.

Ce parallèle avec un ancien modèle renforce la légitimité du Nubia Air, qui n’est peut-être pas un « clone » d’Apple, mais plutôt le retour d’une identité visuelle oubliée.

Des différences notables sur la face avant

Si le dos du Nubia Air évoque clairement celui de l’iPhone 17 Air, l’avant du smartphone se démarque davantage. Pas de Dynamic Island, ni d’encoche. À la place, on retrouve une caméra frontale en poinçon, centrée en haut de l’écran, ainsi qu’un capteur d’empreintes sous l’écran, deux choix technologiques que l’on ne retrouve pas encore chez Apple.

Cela montre que Nubia ne se contente pas d’imiter, mais cherche à offrir une expérience différente, sans pour autant sacrifier le style.

Un positionnement tarifaire agressif ?

Pour l’instant, aucune fiche technique officielle ni prix n’ont été annoncés pour le Nubia Air. Mais si la marque suit sa stratégie habituelle, on peut s’attendre à un smartphone orienté vers les marchés au budget plus serré, avec un tarif sans doute bien inférieur à celui de l’iPhone 17 Air, annoncé autour de 899 dollars.

Cela pourrait positionner le Nubia Air comme une alternative « accessible » au modèle d’Apple, pour les utilisateurs séduits par le design, mais pas par le prix.

Hommage, hasard ou manœuvre marketing ?

Le Nubia Air intrigue. Sa ressemblance avec l’iPhone 17 Air ne peut être ignorée, mais les racines de ce design dans un ancien modèle ZTE offrent un contre-récit plus nuancé. S’agit-il d’un coup marketing malin pour profiter du buzz Apple, ou d’un réel retour aux sources pour la marque asiatique ?

Une chose est sûre : en choisissant un moment aussi stratégique pour faire fuiter son design, Nubia entre dans le débat avec intelligence, et pourrait bien capter l’attention de ceux qui veulent un smartphone stylé… sans se ruiner.

Reste à savoir si le Nubia Air tiendra ses promesses en matière de performances et d’autonomie, et s’il saura séduire au-delà de son look.