Windows 11 teste une croix de repérage pour mieux suivre le curseur de souris

Microsoft expérimente discrètement une nouvelle fonctionnalité d’accessibilité dans Windows 11 qui pourrait bien faciliter la vie de nombreux utilisateurs : une croix de repérage pour le curseur de la souris.

Repérée dans la build 27913 par le célèbre utilisateur X @phantomofearth, cette option non activée par défaut pourrait bientôt intégrer officiellement le système d’exploitation. En attendant, seuls les plus curieux peuvent l’activer via un outil tiers, comme ViVeTool.

Une fonctionnalité cachée qui revient après un an et demi

Ce n’est pas la première fois que Microsoft teste cette idée. Déjà présente brièvement dans la build 26085 de Windows 11 il y a plus d’un an, la fonctionnalité avait mystérieusement disparu des versions suivantes. Sa réapparition récente laisse penser que Microsoft cherche à la peaufiner avant une intégration officielle dans une mise à jour future.

Concrètement, la croix de repérage trace deux lignes (horizontale et verticale) qui s’étendent sur l’ensemble de l’écran, croisées à l’endroit exact où se trouve le curseur. Cela permet de repérer instantanément la position du pointeur, même sur des écrans larges ou des fonds très chargés visuellement.

Comment activer la fonctionnalité dès maintenant (si vous êtes un Insider de Windows 11) ?

Pour l’instant, cette croix n’est pas activable via les paramètres classiques de Windows. Il faut passer par ViVeTool, un utilitaire bien connu des testeurs qui permet d’activer des fonctions expérimentales cachées dans le système. Attention, cette manipulation est réservée aux utilisateurs avancés, car elle nécessite de manipuler la console et de connaître les ID des fonctions à activer.

Une alternative immédiate : PowerToys

Si vous souhaitez bénéficier de cette fonctionnalité sans attendre une version officielle, vous pouvez déjà l’utiliser via PowerToys, un ensemble d’utilitaires gratuits proposé par Microsoft. L’outil « Mouse Pointer Crosshairs » inclus dans PowerToys offre des options de personnalisation avancées : couleur, opacité, épaisseur des lignes, etc.

Ce module est très utile pour les personnes ayant une basse vision, pour celles qui utilisent plusieurs écrans, ou encore pour les créatifs travaillant dans des applications demandant une précision au pixel près comme AutoCAD, Photoshop ou Figma.

Windows 11 propose déjà quelques aides pour retrouver le pointeur. Dans Paramètres > Bluetooth et périphériques > Souris > Pointeur de la souris, vous pouvez activer une fonction qui affiche un cercle autour du curseur lorsque vous appuyez sur la touche Ctrl. Chez Apple, macOS propose une autre approche : secouez rapidement la souris ou le trackpad, et le curseur grossit temporairement pour être plus visible.

Mais, contrairement à ces outils ponctuels, la croix de repérage semble être conçue pour un usage continu, ce qui constitue un vrai atout pour certains profils utilisateurs.

Quand cette fonctionnalité sera-t-elle disponible officiellement ?

À l’heure actuelle, aucune date officielle n’a été communiquée par Microsoft quant à l’intégration de la croix de repérage dans une build publique de Windows 11. Toutefois, son retour dans les versions de test suggère que l’éditeur envisage sérieusement de l’ajouter à terme dans ses options d’accessibilité.

Microsoft continue d’améliorer l’accessibilité de Windows 11 avec des fonctionnalités utiles au quotidien. La croix de repérage du curseur, bien que discrète, peut faire une grande différence, notamment pour les personnes malvoyantes ou pour les professionnels nécessitant une précision accrue.

En attendant son déploiement officiel, les utilisateurs peuvent se tourner vers PowerToys pour profiter dès maintenant d’une expérience similaire. Ce type d’amélioration montre que même les petits détails comptent dans l’expérience utilisateur globale.