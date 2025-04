OPPO Watch X2 Mini : Design élégant, fonctions santé avancées, et un prix canon !

OPPO a récemment enrichi sa gamme de produits avec le lancement de la Watch X2 Mini en Chine, aux côtés des smartphones Find X8 Ultra et des séries X8s. Cette montre connectée compacte arbore un boîtier en acier inoxydable, un verre 2.5D et un écran AMOLED de 1,32 pouce offrant une résolution de 466×466 pixels et une densité de 352 ppp. Sa luminosité atteint 600 nits en usage standard et peut culminer à 1 000 nits, garantissant une lisibilité optimale même en plein soleil.

Le modèle Dawn Gold se distingue par une couronne rotative plaquée or 18 carats, inspirée du Panthéon romain, tandis que tous les modèles présentent un dos en plastique. Les options de bracelets incluent du cuir texturé pour le modèle Dawn Gold (adapté aux poignets de 130 à 200 mm) et du fluoroélastomère pour les versions Haoyue Silver et Hoshino Black (pour des poignets de 130 à 210 mm). Sans le bracelet, la montre pèse 37,8 g et propose plus de 2 000 cadrans personnalisables.

Sous le capot, la Watch X2 Mini est équipée d’une double puce associant le Snapdragon W5+ et le BES2800BP, complétée par 2 Go de RAM, 32 Go de stockage interne et 4 Go de mémoire eMMC dédiés aux fonctions RTOS. Elle fonctionne sous ColorOS Watch 7.0 et est compatible avec les appareils Android 10 et supérieurs ainsi qu’iOS 14 et supérieurs.

En termes d’autonomie, la batterie de 345 mAh offre jusqu’à 7 jours en utilisation légère, 2,5 jours en mode intelligent et 1,5 jour en usage intensif. La charge rapide permet d’obtenir 24 heures d’utilisation en seulement 10 minutes, avec une charge complète en environ une heure.

Côté connectivité, la montre prend en charge l’eSIM autonome (compatible avec China Unicom et Mobile), le Bluetooth 5.2 et le Wi-Fi 5G/2,4G. Elle est certifiée étanche 5 ATM, résistante à la poussière IP68 et dispose d’un GPS double fréquence. Les capteurs intégrés incluent le suivi de la fréquence cardiaque, de la SpO₂, un accéléromètre, un gyroscope, un capteur géomagnétique, un capteur de lumière ambiante et un baromètre.

Fonctionnalités de santé et de fitness de la OPPO Watch X2 Mini

La Watch X2 Mini offre une surveillance complète de la santé avec des capteurs de fréquence cardiaque à 8 canaux et de SpO₂ à 16 canaux pour un suivi continu, avec des alertes en cas d’irrégularités. Le suivi du sommeil analyse toutes les phases, y compris les risques de ronflement, le taux de respiration et fournit un score de qualité du sommeil avec des rapports quotidiens. Des fonctionnalités telles que le suivi du stress basé sur la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV), la prédiction du cycle menstruel, la surveillance de la glycémie (via des dispositifs tiers), des alertes en cas de sédentarité, la synchronisation familiale et des rappels pour la santé des yeux sont également incluses. Ces fonctionnalités ont été développées en collaboration avec l’Université de Pékin, l’Université Tsinghua et l’Hôpital Fuwai.

La montre prend en charge plus de 100 modes sportifs, dont la course, la natation, la randonnée, le ski, le badminton et la corde à sauter. Elle suit des métriques telles que la longueur de foulée, la cadence et le temps de récupération de la fréquence cardiaque. Des fonctionnalités supplémentaires incluent des conseils pour la combustion des graisses, un mode pacer, des entraînements par intervalles et la détection automatique de l’entraînement pour six activités. L’application Liangbu Lu permet l’utilisation de cartes hors ligne, l’importation d’itinéraires et la navigation.

Fonctionnalités supplémentaires

La Watch X2 Mini propose des applications autonomes WeChat et QQ, le NFC pour les paiements, les transports en commun, l’accès aux bâtiments et les clés de voiture (compatibles avec Li Auto, BYD, Leapmotor). Un assistant de voyage en un clic offre le partage d’itinéraire, des alertes et une fonction SOS.

L’IA DeepSeek R1 fournit une analyse intelligente de la condition physique, tandis que Fluid Cloud facilite les services de livraison de nourriture, les trajets et les mises à jour de cartes. L’assistant vocal Xiao Bu permet des requêtes vocales et le téléchargement d’applications. D’autres fonctionnalités incluent le contrôle à distance de l’appareil photo, les gestes pour les vidéos courtes, la localisation du téléphone et une aide au sommeil musical avec pause automatique. Les applications disponibles comprennent Baidu Maps, Keep, NetEase Music et Alipay.

Prix et disponibilité

Les ventes débuteront le 16 avril 2025 en Chine. Les acheteurs recevront un bracelet en fluoroélastomère gratuit (d’une valeur de 149 yuans). Le coffret comprend la montre, le bracelet, le câble de chargement, la base et le manuel. Le modèle Dawn Gold est proposé à 2 099 yuans (environ 260 euros), tandis que les versions Haoyue Silver et Hoshino Black sont disponibles à 1 799 yuans (environ 220 euros).