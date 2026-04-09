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Honor WIN : Le premier laptop gaming de la marque arrive (et il est monstrueux)

Honor WIN : Le premier laptop gaming de la marque arrive (et il est monstrueux)

Honor ne veut visiblement plus cantonner la marque WIN aux seuls smartphones gaming. Après les Honor Win et Win RT lancés fin 2025, la marque a confirmé l’arrivée de son premier laptop gaming WIN en Chine le 23 avril 2026, signe d’une offensive plus large sur le PC performance.

Les précommandes de plusieurs nouveaux PC Honor sont déjà ouvertes sur le marché chinois, ce qui montre que ce lancement s’inscrit dans une stratégie plus vaste qu’un produit isolé.

Un lancement qui ancre enfin la gamme WIN dans l’univers PC

Honor a officialisé la date du 23 avril pour le lancement du WIN, tout en associant déjà la machine à l’univers e-sport. Des fuites relayées par la presse spécialisée indiquent notamment que l’appareil a été positionné comme notebook officiel d’une ligue autour de Delta Force, ce qui donne le ton : Honor ne présente pas ce modèle comme un simple portable musclé, mais comme une vraie machine orientée jeu compétitif.

Les configurations évoquées jusqu’ici dessinent un produit nettement au-dessus du simple « laptop gaming d’entrée de gamme ». Une première version pourrait embarquer un Intel Core i7-14650HX avec une GeForce RTX 5060, 16 Go de DDR5 et jusqu’à 1 To de SSD, tandis qu’une variante plus ambitieuse serait attendue avec un Ultra 9 290HX et une RTX 5070. Plusieurs sources évoquent aussi une enveloppe de puissance totale dépassant les 250 W, ce qui suggère un réglage thermique agressif et une vraie recherche de performances soutenues.

Honor mise aussi sur l’écosystème et l’expérience gaming

Au-delà des puces, ce qui ressort des teasers et des fuites, c’est la volonté de construire une expérience plus « gaming brand » que « PC généraliste ». Le WIN devrait proposer des effets lumineux personnalisés, un hub de contrôle dédié pour gérer les performances, le taux de rafraîchissement ou certains paramètres du pavé tactile, ainsi qu’un chargeur GaN 360 W pensé pour la machine et, selon les fuites, compatible avec plusieurs modes pour d’autres laptops gaming.

Ce genre de détail montre que Honor cherche à bâtir un environnement cohérent, pas seulement à coller un logo gamer sur un châssis classique.

Un signal stratégique pour Honor

Le plus intéressant n’est peut-être pas la fiche technique elle-même, mais ce qu’elle raconte. Avec WIN, Honor semble essayer de transformer une expérimentation mobile en sous-marque gaming transversale, capable d’exister à la fois sur smartphone et sur PC. Cela lui permettrait d’attaquer un segment plus identitaire, où la performance, le design, le refroidissement et l’e-sport créent une narration de produit plus forte que sur le marché du laptop classique.

Une offensive plus large sur le PC que le seul WIN

Ce lancement s’inscrit en effet dans un calendrier plus large. Des rapports récents indiquent que Honor prépare aussi de nouveaux MagicBook Pro et MagicBook standards en parallèle. Autrement dit, la marque ne se contente pas d’entrer sur le gaming : elle semble renforcer tout son pôle PC, avec WIN comme vitrine performance et les MagicBook comme colonne plus mainstream.

Au fond, le Honor WIN pourrait moins être un premier essai qu’un manifeste. Si la promesse thermique et la puissance annoncée sont tenues, Honor montrera qu’il ne veut plus seulement vendre des appareils performants, mais installer une vraie identité gaming sur plusieurs écrans.

Et, c’est souvent à ce moment-là qu’une gamme commence vraiment à compter.