WordPress lance my.WordPress.net : votre WordPress privé, local et sans serveur

WordPress vient de faire un pas inattendu — et très contemporain. Avec my.WordPress.net, le CMS le plus connu du web peut désormais tourner entièrement dans votre navigateur, sans inscription, sans hébergement, sans nom de domaine.

Une sorte de WordPress « instantané » et persistant… mais volontairement non public. Et c’est précisément là que la proposition devient intéressante : WordPress ne cherche pas à remplacer votre site. Il veut devenir votre espace personnel de travail, un endroit où les idées vivent avant d’être publiées — ou même sans jamais l’être.

Une expérience WordPress sans serveur — avec une contrainte majeure : le privé par défaut

Le fonctionnement est aussi simple que radical : vous ouvrez my.WordPress.net et vous obtenez une instance WordPress prête à l’emploi. Mais, les « sites » ainsi créés sont privés par défaut et inaccessibles depuis l’internet public. WordPress le dit sans détour : ces espaces ne sont pas faits pour le trafic ni la découverte. Ils sont faits pour travailler, pas pour « performer ».

Autre conséquence structurante : vos données sont liées au navigateur. Elles sont enregistrées dans le stockage local du navigateur, ce qui implique qu’on ne retrouve pas automatiquement son environnement sur un autre appareil. En revanche, WordPress prévoit la passerelle : si vous voulez rendre votre travail public, vous pouvez migrer vers un hébergeur WordPress classique.

Sous le capot : WordPress Playground passe du mode « démo » au mode « plateforme personnelle »

my.WordPress.net s’appuie sur WordPress Playground, le projet open source qui permet de lancer WordPress « en un clic » dans un navigateur (et même dans d’autres contextes, via Node, VS Code, CLI). C’est la même technologie qui alimentait surtout des démos et des environnements de test ; WordPress la transforme ici en usage quotidien.

Le service démarre avec environ 100 Mo de stockage, ce qui le destine plutôt à des usages légers : écriture, notes, petits outils, prototypes, apprentissage. WordPress recommande d’ailleurs des sauvegardes régulières.

Un « App Catalog » de plugins : WordPress assume une logique d’outil personnel

Plutôt que d’orienter la nouveauté vers la création de « sites vitrines », WordPress pousse un imaginaire plus intime et utilitaire : journal, brouillons, recherche, apprentissage… mais aussi petites applications personnelles, via un App Catalog basé sur des plugins (CRM perso, lecteur RSS, bookmarking, « AI workspace », etc.).

En filigrane, WordPress repositionne son CMS comme un framework d’outils, pas uniquement comme une machine à publier. C’est malin : face à Notion, Obsidian, Craft, ou même les nouvelles suites « AI-first », WordPress rappelle qu’il sait déjà faire bases de données, contenus structurés, templates et extensions — mais avec l’écosystème le plus vaste du marché.

L’IA comme couche d’édition et de mémoire : WordPress veut devenir une base de connaissances personnelle

Le mouvement s’inscrit dans une séquence plus large. WordPress a formé une AI Team en 2025 pour coordonner et accélérer les projets IA dans l’écosystème. Et côté WordPress.com (l’offre commerciale), l’entreprise a récemment multiplié les briques IA (assistant dans l’éditeur, génération/édition, etc.).

Dans my.WordPress.net, cette couche IA prend une tournure encore plus « outil » : Playground mentionne des intégrations avec OpenAI et des apps CLI pour construire de nouveaux outils, et TechCrunch souligne que l’assistant peut aider à modifier l’instance (ajuster un plugin, en créer un nouveau) et même à interroger des données stockées, faisant de l’espace WordPress une base de connaissances accessible via IA.

WordPress vise le « pré-publication » — l’endroit où naissent les idées

Le pari est moins technique qu’idéologique : WordPress veut capter le moment avant la publication. Celui où l’on hésite, où l’on accumule des sources, où l’on écrit pour soi, où l’on structure des fragments.

C’est aussi une réponse élégante à deux anxiétés modernes : la pression de publier (tout doit être « présentable »), et la fatigue des outils (multiplier apps, comptes, services).

Ici, pas de compte à créer, pas de CMS à installer, pas de serveur à administrer : juste un WordPress privé, prêt à accueillir un brouillon — et, si vous le souhaitez, à devenir un vrai site plus tard.