WordPress vs WP Engine : la guerre de l’open source fait rage

WordPress, véritable pilier de l’Internet, est connu pour sa stabilité et sa discrétion. Pourtant, ces dernières semaines, la communauté WordPress a été secouée par un conflit qui met en lumière les tensions entre les entreprises à but lucratif et le logiciel libre.

Tout a commencé lorsque Matt Mullenweg, co-fondateur de WordPress, a qualifié WP Engine, un important fournisseur d’hébergement WordPress, de « cancer » pour la communauté. Cette déclaration a ouvert un débat public sur la manière dont les entreprises à but lucratif peuvent et ne peuvent pas utiliser les logiciels open source, et si elles sont obligées de contribuer en retour aux projets qu’elles utilisent.

Le conflit s’est intensifié depuis, avec un déluge de menaces légales, laissant de nombreux propriétaires de sites Web pris entre deux feux. Les clients de WP Engine ont été temporairement privés d’accès aux serveurs de WordPress.org, les empêchant de mettre à jour ou d’installer facilement des plugins et des thèmes.

Bien qu’un répit temporaire ait été accordé, WP Engine fait maintenant face à une date limite pour résoudre le conflit, sous peine de voir l’accès de ses clients à nouveau interrompu.

Deux visions du monde de l’open source s’affrontent

WP Engine est une société d’hébergement tierce qui utilise le logiciel WordPress gratuit et open source pour créer et vendre son propre service d’hébergement WordPress préintégré. Fondée en 2010, WP Engine est devenue un rival de WordPress.com, avec plus de 200 000 sites Web utilisant le service pour alimenter leur présence en ligne.

Mullenweg dirige deux WordPress différents. Il y a WordPress.org, le projet open source qui développe la base de la plateforme de publication WordPress, et ensuite il y a WordPress.com, une entreprise qui vend une version hébergée du logiciel open source WordPress — tout comme WP Engine. Mullenweg dirige Automattic, qui possède WordPress.com. Les données suggèrent qu’environ 43 % de tous les sites Web utilisent WordPress, mais on ne sait pas combien sont hébergés par WordPress.com ou une autre partie.

En plus de vendre des plans sur WordPress.com, Automattic contribue beaucoup au développement du projet open source, qui lui-même repose sur des dons et des contributions de la communauté pour fonctionner. Selon Mullenweg, l’équipe contribue 3 988 heures par semaine. L’entreprise n’a peut-être pas à payer pour utiliser WordPress, mais elle paie certainement pour le développer et l’améliorer.

WP Engine fonctionne un peu différemment. Elle affirme qu’elle se concentre sur l’investissement dans la communauté par le biais de sponsors et en encourageant l’adoption de la plateforme. La plateforme d’hébergement a été acquise par la société de capital-investissement Silver Lake en 2018, et Mullenweg la considère comme une entreprise qui profite du code open source sans rien donner en retour.

La guerre est déclarée

Cette frustration a atteint son paroxysme la semaine dernière lorsque Mullenweg est monté sur scène à la WordCamp — une conférence WordPress sponsorisée par WP Engine — et a directement visé WP Engine. « La société est contrôlée par Silver Lake, une société de capital-investissement avec 102 millions de dollars d’actifs sous gestion », a déclaré Mullenweg. « Silver Lake se moque de vos idéaux open source — elle veut juste un retour sur investissement. C’est à ce moment que je demande à tous les membres de la communauté WordPress de voter avec leur portefeuille. À qui allez-vous donner votre argent : à quelqu’un qui va nourrir l’écosystème ou à quelqu’un qui va en extraire toute la valeur jusqu’à ce qu’il se dessèche ? »

Mullenweg a poursuivi cette déclaration avec un article de blog le 21 septembre, dans lequel il fustigeait WP Engine pour n’avoir contribué qu’à hauteur de 40 heures par semaine au projet open source WordPress.org. « WP Engine donne un mauvais exemple que d’autres pourraient considérer comme acceptable. Nous devons établir une norme plus élevée pour garantir que WordPress sera là pour les 100 prochaines années », a écrit Mullenweg dans son blog. Il s’en est pris encore plus violemment à WP Engine, affirmant qu’elle « exploite l’écosystème WordPress » et offre aux utilisateurs une « expérience de moindre qualité afin de gagner plus d’argent ».

Un conflit aux multiples facettes

Mullenweg ne semble pas avoir tort sur les contributions de WP Engine. Mais WP Engine respecte en fin de compte les règles de la licence open source de WordPress : elle est généralement gratuite à utiliser, et WP Engine n’a pas à redonner à la communauté WordPress simplement parce qu’elle tire profit du code open source. Bien sûr, ce serait bien si WP Engine le faisait, mais rien ne l’y oblige.

Ce qui complique encore les choses, c’est que Mullenweg ne défend pas seulement l’éthique de l’open source, il défend également son fournisseur WordPress concurrent. Dans son article de blog, il affirme que WP Engine « profite de la confusion » causée par l’image de marque de l’entreprise. Mullenweg prétend que WP Engine promet de donner WordPress à ses clients, mais que l’entreprise offre en réalité une version distillée du service. Il poursuit en disant que WP Engine aura besoin d’une licence commerciale pour l’utilisation « non autorisée » de la marque WordPress, qui est contrôlée par la Fondation WordPress, et a ensuite envoyé une lettre de cessation et d’abstention pour tenter de faire payer l’entreprise.

WP Engine contre-attaque

WP Engine ne reste pas silencieuse. Elle a envoyé une lettre de cessation et d’abstention qui raconte une histoire très différente de ce qui se passe en coulisses. Dans sa lettre, WP Engine affirme qu’Automattic a exigé une « très grosse somme d’argent » quelques jours avant le discours d’ouverture de Mullenweg à la convention WordCamp du 20 septembre — et si l’entreprise ne la recevait pas, Mullenweg aurait menacé de mener une « approche nucléaire » envers WP Engine.

WP Engine allègue que Mullenweg a harcelé l’entreprise par le biais de SMS et d’appels, avec un SMS capturé disant : « Si je dois expliquer à la communauté WP pourquoi nous bannissons WPE, je dois le faire dans mon discours de demain ».

Après que WP Engine ait refusé de payer WordPress, l’entreprise allègue que Mullenweg a mis ses menaces à exécution.

WordPress.org clarifie sa position

WordPress.org a maintenant clairement indiqué qu’il s’en prenait à WP Engine non seulement pour ne pas avoir contribué au projet WordPress, mais aussi pour son utilisation présumée abusive de la marque WordPress. Mullenweg déclare maintenant qu’Automattic a donné à WP Engine deux façons de « payer sa juste part » : soit en payant une redevance de licence, soit en contribuant au projet open source WordPress. « Il ne s’agit pas d’une prise d’argent : c’est une attente que toute entreprise gagnant des centaines de millions de dollars grâce à un projet open source doit donner en retour, et si elle ne le fait pas, alors elle ne peut pas utiliser ses marques », a déclaré Mullenweg.

La Fondation WordPress — l’organisation caritative qui soutient le projet open source WordPress — est dirigée par Mullenweg et d’autres membres du conseil d’administration moins connus qui ne sont pas affichés sur son site Web.