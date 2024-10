Accueil » WordPress : la guerre entre WP Engine et Automattic se poursuit devant les tribunaux

Automattic Inc., la société derrière WordPress.com, et son fondateur Matt Mullenweg sont poursuivis en justice par WP Engine, une société d’hébergement WordPress, pour une affaire d’extorsion présumée liée à l’utilisation de la marque déposée du logiciel open source WordPress.

Dans sa plainte déposée auprès du tribunal de district américain du district nord de la Californie, WP Engine accuse Automattic et Mullenweg d’avoir tenté d’extorquer des dizaines de millions de dollars en échange d’une licence d’utilisation de la marque WordPress, licence dont WP Engine affirme ne pas avoir besoin.

WP Engine allègue que Mullenweg a bloqué l’accès de la société aux plugins WordPress qu’elle publie via wordpress.org et a révoqué les identifiants de connexion de ses employés, les empêchant d’accéder à leurs comptes personnels et aux ressources de la communauté WordPress.

Des accusations de « cancer » et de « contrefaçon »

Mullenweg a qualifié WP Engine de « cancer pour WordPress » dans un article de blog, accusant la société de proposer une version « modifiée et contrefaite » de WordPress tout en facturant des prix élevés. Il a également critiqué WP Engine pour avoir désactivé le système de gestion des révisions de WordPress et pour son manque de contribution au projet open source.

WP Engine affirme que l’utilisation de la marque WordPress est « légitime » et conforme aux directives de WordPress et aux pratiques du secteur. La société accuse Automattic et Mullenweg d’abuser de leurs droits sur la marque pour leur propre gain financier, au détriment de la communauté WordPress.

Une bataille juridique qui s’annonce intense

WP Engine demande au tribunal de déclarer que la société n’enfreint aucun droit de marque valide et exécutoire détenu par Automattic. Elle réclame également des dommages et intérêts compensatoires et punitifs.

Automattic a nié les allégations, qualifiant la plainte de « fausse du début à la fin ». La société se dit confiante dans sa position juridique et entend se défendre vigoureusement contre ces accusations.

Ce procès met en lumière les tensions et les conflits d’intérêts qui peuvent exister au sein d’une communauté open source, même autour d’un projet aussi populaire et collaboratif que WordPress. L’issue de cette bataille juridique pourrait avoir des implications importantes pour l’avenir de WordPress et de son écosystème.