Apple met fin à son partenariat avec Goldman Sachs pour les cartes de crédit

La société a confirmé qu’elle « continuera à innover et à fournir les meilleurs outils et services aux [consommateurs] ». Cela suggère que les services bancaires d’Apple devraient continuer à exister.

Depuis son lancement, l’Apple Card a connu un grand succès auprès des utilisateurs. Elle offre des remises en espèces sur les achats effectués dans un large éventail de points de vente et des remises en espèces quotidiennes lorsqu’elle est utilisée avec Apple Pay. En outre, Apple et Goldman Sachs auraient prolongé leur contrat il y a quelque temps, l’année dernière, afin qu’il dure jusqu’en 2029.