Paris 2024 : voici la solution pour payer sans carte Visa pendant les jeux

On y est ! Cette semaine marque le début des Jeux olympiques de Paris 2024. Malgré tous les détracteurs, vous faites peut-être partie de ceux qui n’ont pas pu résister à l’opportunité d’assister à ce moment historique. Vous avez bien fait ! Pour avoir eu la chance d’avoir assisté à ceux de Londres en 2012, j’en garde un souvenir impérissable et j’accueille ces Jeux à la maison avec un grand enthousiasme.

Pour les plus organisés d’entre vous, vous avez certainement essayé d’anticiper toutes les questions logistiques afin de pouvoir profiter sereinement de la compétition le jour J. Si les questions du logement et des transports en commun sont largement traitées dans les médias, un sujet reste selon moi, invisible, autant dans les communications à destination des spectateurs que dans les médias : celle du moyen de paiement.

Visa, la seule carte bancaire acceptée sur les sites olympiques

En effet, en raison du partenariat entre Visa et le CIO (comité international olympique), il ne sera possible que de payer en carte Visa ou en espèces sur les sites olympiques. Vous avez une American Express ou encore une Mastercard, vous ne pourrez pas les utiliser sur site pour vous acheter un souvenir ou encore vous restaurer.

Si vous pensez que vous êtes un bon négociateur et qu’avec un grand sourire vous allez pouvoir déroger à la règle, vous vous trompez. Les TPE des différents sites ont été configurées de la sorte à n’accepter que les cartes Visa.

Interrogée sur la contrainte que pouvait constituer ce partenariat, l’organisation assure avoir installé des distributeurs automatiques dans chaque site olympique. Sauf qu’avec l’absence de communication sur le sujet, la baisse du nombre de paiements en espèces, et le fait que 40 % des Français ne possèdent pas de carte Visa (source BFM TV), ce « détail » peut vite venir gâcher la journée que vous attendez tant.

Vous imaginez les 80 000 personnes du Stade de France en train de faire la queue pour retirer de l’argent dans les deux points de retrait du stade ? Je préfère donc anticiper le sujet afin de profiter pleinement des Jeux olympiques.

Quelles solutions pour contourner la contrainte de paiement en carte Visa ?

Bien entendu, la solution la plus évidente est de prévoir de l’espèce en amont et de venir sur les sites olympiques avec. Mais il existe une solution bien plus pratique, notamment pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec l’idée d’être dans une foule de personnes avec une somme importante dans les poches.

Fin 2023, le CNMP (comité national des moyens de paiement) avait alerté la société américaine sur ce problème et a enjoint le groupe à trouver une solution pour que le plus grand nombre puisse profiter pleinement des Jeux olympiques.

C’est ainsi que Visa Go est venu au monde. Visa Go est une application, disponible sur Android et Apple Store permet de générer des cartes Visa virtuelles sur son smartphone, et cela sans frais. Ainsi, vous générez une carte virtuelle, vous la chargez avec l’application Visa Go du montant que vous le voulez (150 euros max) et vous pouvez l’utiliser pour faire vos achats sur tous les sites olympiques avec smartphone.

Une dernière solution existe pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec le paiement mobile. En plus de son application Visa Go, l’entreprise américaine a annoncé que des cartes prépayées physiques seraient distribuées sur les sites olympiques. Combien ? Comment cela fonctionne ? Cela reste bien flou à quelques jours du début des Jeux olympiques.

Désormais, vous avez toutes les clés pour profiter des Jeux olympiques de Paris 2024 sereinement, sans vous préoccuper du sujet du moyen de paiement.