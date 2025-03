Accueil » iPhone 17 Pro : Apple boostera la vidéo avec la 8K et revoit son design photo, les détails

iPhone 17 Pro : Apple boostera la vidéo avec la 8K et revoit son design photo, les détails

iPhone 17 Pro : Apple boostera la vidéo avec la 8K et revoit son design photo, les détails

Alors que la sortie de la gamme iPhone 17 approche — prévue d’ici environ six mois — les fuites se multiplient autour des modèles à venir. Cette fois, les projecteurs sont braqués sur les versions iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, qui pourraient franchir un nouveau cap en matière de capture vidéo et de design photo.

L’iPhone 17 Pro (et Pro Max) passeraient à la 8K

Selon Fixed Focus Digital, les iPhone 17 Pro et Pro Max prendront en charge l’enregistrement vidéo en 8K, une première pour Apple. Ce bond technologique est cohérent avec une autre rumeur récente : les modèles Pro seraient équipés de trois capteurs de 48 mégapixels, à savoir un fusion, un téléobjectif, et un ultra grand-angle.

Cette évolution est notable car, pour filmer en 8K, il faut au moins 33 mégapixels. Or, sur les iPhone 16 Pro, seuls les capteurs fusion et ultra grand-angle atteignent 48 mégapixels, tandis que le téléobjectif se limite à 12 mégapixels, ce qui bloque l’accès à la 8K.

En s’alignant sur des concurrents comme le Galaxy S25 Ultra de Samsung ou le OnePlus 13, qui supportent déjà la 8K, Apple affirme ainsi sa volonté de maintenir ses modèles Pro à la pointe de la technologie mobile.

Quels avantages pour la vidéo 8K ?

L’enregistrement en 8K permet de capturer des vidéos avec un niveau de détail exceptionnel, bien supérieur à celui du 4K. Cette ultra-haute résolution est surtout perceptible sur les très grands écrans, où la netteté et le réalisme sont nettement renforcés.

En post-production, la 8K offre également plus de liberté : vous pouvez recadrer, zoomer ou stabiliser vos vidéos sans perte notable de qualité.

Mais cette technologie a aussi ses inconvénients :

Les fichiers 8K occupent énormément d’espace de stockage.

Le traitement de la 8K exige une puissance de calcul élevée, ce qui peut entraîner une consommation de batterie accrue et un risque de surchauffe.

Enfin, les écrans compatibles 8K restent rares, ce qui limite pour l’instant l’intérêt grand public de cette résolution.

Un nouveau design photo avec une « camera bar »

Outre l’évolution technique, l’iPhone 17 Pro devrait aussi inaugurer un nouveau design pour son module photo arrière. À l’image du Pixel de Google, Apple adopterait une « camera bar » horizontale s’étendant sur toute la largeur du téléphone. Les objectifs seraient positionnés à gauche, tandis que le micro, le flash et le scanner LiDAR prendraient place à droite.

Ce design pourrait devenir la nouvelle signature esthétique des iPhone Pro, marquant une rupture nette avec les précédentes générations, tout en renforçant l’identité visuelle des modèles haut de gamme.

Un lancement prévu pour septembre 2025

La gamme iPhone 17 devrait comprendre quatre modèles : iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, et iPhone 17 Pro Max. Leur présentation est attendue en septembre 2025, si Apple respecte son calendrier habituel.

Entre design repensé, performances vidéo accrues et technologies photo de pointe, les modèles Pro s’annoncent comme des références incontournables pour les amateurs de photographie et de vidéo mobile.

Avec le passage à la 8K, une triple caméra de 48 mégapixels et un nouveau design audacieux, l’iPhone 17 Pro pourrait bien marquer un tournant majeur dans l’histoire des smartphones Apple. Reste à voir si ces innovations se concrétiseront en septembre — mais une chose est sûre : la barre est haute, et les attentes le sont tout autant.