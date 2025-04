Alexa+ est là : Aperçu des nouveautés avec quelques manques...

Amazon commence à déployer Alexa+, sa nouvelle version de l’assistant vocal enrichie par l’intelligence artificielle. Présentée comme une évolution majeure d’Alexa, cette version plus « intelligente » est désormais disponible en accès anticipé pour certains utilisateurs, bien que plusieurs fonctionnalités promises soient encore absentes à ce stade.

Alexa+: ce que l’on peut faire et ne pas faire

Alexa+ est actuellement accessible à un nombre limité d’utilisateurs, notamment ceux possédant les appareils Echo Show 8, 10, 15 et 21. Si vous êtes abonné Amazon Prime, le service est proposé gratuitement. Sinon, un abonnement mensuel de 20 dollars est requis. Une fois activé sur un appareil compatible, Alexa+ est également disponible sur les autres appareils Echo du foyer — à l’exception de certains anciens modèles, comme les premières générations d’Echo Dot, Show ou Tap.

Parmi les fonctionnalités déjà disponibles :

Gestion de l’agenda et des e-mails

Résumés de documents via fichiers téléchargés

Commandes vocales contextuelles plus naturelles

Apprentissage personnalisé basé sur vos habitudes

Intégration avec Nova Act pour automatiser certaines tâches complexes (comme des recherches sur le Web ou la commande de produits)

Les fonctionnalités encore absentes

Malgré l’enthousiasme autour d’Alexa+, plusieurs des capacités les plus prometteuses sont encore absentes de cette première version publique, selon The Washington Post :

Identification vocale des membres de la famille pour assigner des tâches personnalisées

Commande de nourriture sur Grubhub via une simple conversation

Création d’histoires pour enfants par IA

Suggestions de cadeaux personnalisées

Accès conversationnel via le Web

Ces fonctions arriveront progressivement dans les mois à venir, mais certaines pourraient même nécessiter plus de temps pour voir le jour.

Problème de confidentialité temporaire

Un bug technique empêchant la suppression des fichiers uploadés a été découvert. Une problématique sensible, surtout dans le cadre d’une IA capable d’analyser des documents personnels. Amazon a assuré qu’un correctif est en cours de développement pour résoudre ce problème rapidement.

Alexa+ marque une avancée significative vers des assistants personnels plus intelligents, capables de mener des conversations naturelles et de gérer des tâches complexes. Toutefois, son lancement reste progressif et plusieurs fonctionnalités majeures sont encore en cours de finalisation.

Si vous possédez un appareil compatible, cela peut valoir la peine d’essayer cette nouvelle version. Mais pour une expérience complète, il faudra sans doute patienter encore quelques mois.