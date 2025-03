Nintendo Switch : Cartes de jeu virtuelles, une nouvelle façon de partager vos jeux en famille

Nintendo introduit les « cartes de jeu virtuelles » : un nouveau système pour partager ses jeux numériques en famille

Lors de son dernier événement Nintendo Direct, la firme japonaise a dévoilé plusieurs titres très attendus comme Metroid Prime 4 : Beyond, Pokémon Legends: Z-A ou encore Rhythm Heaven Groove.

Mais au-delà des annonces de jeux, c’est une nouvelle fonctionnalité logicielle, discrète mais ambitieuse, qui a retenu l’attention : l’introduction des cartes de jeu virtuelles sur Nintendo Switch.

Une nouvelle façon de gérer les jeux numériques

Prévue pour fin avril via une mise à jour logicielle, cette innovation permettra aux joueurs de gérer leurs jeux numériques d’une manière inédite, s’inspirant du fonctionnement des cartouches physiques. En clair, il sera possible « d’éjecter » un jeu numérique d’une console pour le « charger » sur une autre, comme on le ferait avec une vraie cartouche.

Mais la nouveauté ne s’arrête pas là. Nintendo introduit également une fonction de prêt familial, qui autorise les membres d’un même groupe familial Nintendo à emprunter un jeu pendant deux semaines via une connexion locale sans fil. Passé ce délai, le jeu retourne automatiquement à la console d’origine.

Un système pensé pour les familles

Ce prêt temporaire offre une vraie solution pour les foyers équipés de plusieurs consoles Switch : plus besoin d’acheter plusieurs fois le même jeu pour que chaque enfant y joue sur sa propre console. Des jeux comme Tamagotchi Plaza, Story of Seasons: Grand Bazaar ou encore MARVEL Cosmic Invasion, attendus plus tard cette année, bénéficieront de ce système.

L’interface permettra de visualiser toutes ses cartes de jeu virtuelles et de transférer facilement les titres entre consoles. Le processus est pensé pour être simple, rapide et fluide, sans nécessité de retélécharger les jeux à chaque fois.

Compatible avec la future Nintendo Switch 2

Nintendo précise que ce système ne sera pas limité à la génération actuelle de consoles Switch. Il sera également compatible avec la prochaine Switch 2, assurant une continuité de service et une transition en douceur entre les générations.

Cependant, des restrictions importantes existent. Ce système ne permet de prêter un jeu qu’à un membre de votre groupe familial Nintendo, et n’autorise pas le partage avec des amis extérieurs. Il n’est donc pas question ici de transformer votre bibliothèque numérique en vidéoclub entre amis.

Ces limitations visent clairement à éviter les abus, comme la revente ou la distribution incontrôlée de jeux numériques. Cela rappelle l’approche controversée de Microsoft en 2013, lors du lancement initial de la Xbox One, où il était question de restrictions fortes sur le prêt de jeux — une stratégie vivement critiquée à l’époque, et tournée en dérision par Sony via une vidéo restée célèbre.

Mais, contrairement à la proposition de Microsoft à l’époque, Nintendo ne fait pas payer pour prêter un jeu, et le fait dans un cadre sécurisé et encadré, qui ne demande pas de partager son compte personnel.

Une avancée raisonnable dans le partage numérique

Cette carte de jeu virtuelle représente un compromis intéressant entre la liberté de partager ses jeux et les impératifs de protection des contenus numériques. Dans un monde où les jeux dématérialisés ne peuvent pas être « prêtés » comme des cartouches, cette solution apporte une réponse concrète et pratique.

Nintendo a confirmé que ce système s’étendra à de nombreux titres à venir, parmi lesquels SaGa Frontier 2 Remastered, Rift of the NecroDancer, ou encore Disney Villains Cursed Café.

Avec l’introduction des cartes de jeu virtuelles, Nintendo modernise son approche du partage, en s’adaptant aux usages numériques tout en protégeant ses contenus. Si ce système reste perfectible, notamment dans ses restrictions, il marque une avancée notable pour les familles équipées de plusieurs consoles. Un bel équilibre entre innovation, accessibilité et contrôle.