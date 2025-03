Nintendo Switch 2 : Précommandes dès le 2 avril après le Nintendo Direct ? Fuites et prix

La Nintendo Switch 2 suscite une attente considérable, malgré l’absence d’annonce officielle à ce jour. Les spéculations vont bon train concernant ses caractéristiques et son prix. Récemment, une fuite concernant les précommandes suggère que la console pourrait être disponible plus tôt que prévu.

Selon Matt Swider de The Shortcut, reconnu pour son suivi des réapprovisionnements de consoles, les précommandes de la Nintendo Switch 2 pourraient débuter peu après la présentation Nintendo Direct prévue le 2 avril à 15h (heure de Paris).

Cet événement devrait dévoiler les caractéristiques, le prix et la date de sortie de la console. Comme pour le lancement initial de la Switch, des détaillants majeurs tels que Walmart, GameStop et Target pourraient ouvrir les précommandes dans l’heure suivant l’annonce.

Swider prévoit que la Nintendo Switch 2 sera proposée à 399 dollars, soit 50 dollars de plus que la Switch OLED actuelle et 100 dollars de plus que le prix de lancement de la Switch originale. Cette augmentation de prix reflète les améliorations matérielles et fonctionnelles attendues. Une fuite chez Costco au Canada corrobore cette estimation, indiquant un prix de 499 dollars canadiens.

Disponibilité et gestion des stocks de la Switch 2

L’une des principales préoccupations concernant la sortie de la Switch 2 est la possibilité de pénuries similaires à celles rencontrées par la PS5 et la Xbox Series X. Cependant, Nintendo semble prendre des mesures pour éviter ces problèmes. Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré que l’entreprise se préparait activement pour atténuer les pénuries de stock, en s’appuyant sur l’expérience acquise lors des précédents lancements.

Si la nouvelle console atteint 6 millions d’unités vendues au premier trimestre, Nintendo pourrait doubler la production pour contrer les revendeurs opportunistes.

Caractéristiques techniques attendues

Les rumeurs suggèrent que la Nintendo Switch 2 sera équipée d’une puce Nvidia Tegra T239, offrant des performances graphiques comparables à celles de la PS4 et de la Xbox One. Elle disposerait également de 12 Go de RAM LPDDR5 et d’un écran plus grand, entre 7,5 et 8,4 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. D’autres améliorations incluent la prise en charge du Wi-Fi 6 et un chargeur de 60 W, indiquant des performances accrues en mode docké.

Potentiels jeux au lancement

L’attrait de la Nintendo Switch 2 dépendra en grande partie de sa ludothèque au lancement. Parmi les titres attendus figurent “Mario Kart 9”, “Metroid Prime 4: Beyond”, ainsi que des jeux tiers populaires tels que “Elden Ring”. L’introduction d’une nouvelle propriété intellectuelle et d’un jeu festif pourraient également enrichir l’offre initiale.

En résumé, bien que les informations officielles soient encore limitées, les fuites et spéculations suggèrent que la Nintendo Switch 2 pourrait être disponible en précommande dès le 2 avril, avec un prix avoisinant les 399 $. Nintendo semble prendre des mesures pour assurer une disponibilité suffisante et éviter les pénuries rencontrées par d’autres consoles récentes.