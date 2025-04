Galaxy Z Flip 7 FE : Design du Galaxy Z Flip 6, prix réduit, l’affaire en or ?

​Samsung prévoit d’élargir sa gamme de smartphones pliables avec le lancement attendu du Galaxy Z Flip 7 FE, une version plus abordable de son célèbre téléphone à clapet. Des rendus récemment divulgués offrent un aperçu détaillé de ce modèle, révélant des similitudes frappantes avec le Galaxy Z Flip 6.​

Les images partagées par SammyGuru montrent que le Galaxy Z Flip 7 FE conserve le design du Galaxy Z Flip 6, notamment avec un écran externe de 3,4 pouces entouré de larges bordures et une découpe spécifique pour les capteurs photo. En comparaison, le Galaxy Z Flip 7 standard devrait adopter un écran externe plus grand, s’étendant jusqu’aux bords et enveloppant les caméras, similaires aux modèles Razr Plus de Motorola. ​

Les dimensions du Galaxy Z Flip 7 FE seraient de 165,1 x 71,7 x 7,4 mm une fois déplié, soit une épaisseur légèrement supérieure à celle de son prédécesseur, le Z Flip 6. Cette augmentation pourrait suggérer une batterie de plus grande capacité ou des ajustements internes pour optimiser les coûts. ​

Sous le capot, le Galaxy Z Flip 7 FE pourrait être équipé du processeur Exynos 2500 de Samsung, offrant des performances comparables à celles du Snapdragon 8 Gen 3 présent dans le Z Flip 6. Il est également envisagé que le smartphone dispose de 8 ou 12 Go de RAM et d’un appareil photo principal de 50 mégapixels. ​

Date de sortie et prix du Galaxy Z Flip 7 FE

Selon les informations disponibles, Samsung pourrait dévoiler le Galaxy Z Flip 7 FE lors de son événement Galaxy Unpacked prévu en juillet 2025, aux côtés des modèles Galaxy Z Flip 7 et Galaxy Z Fold 7. Toutefois, sa commercialisation interviendrait quelques mois plus tard, possiblement entre septembre et novembre 2025. Le prix attendu se situerait entre 650 et 850 dollars, positionnant ce modèle comme une alternative économique aux téléphones pliables haut de gamme. ​

Avec le Galaxy Z Flip 7 FE, Samsung semble vouloir rendre la technologie des smartphones pliables plus accessible au grand public. En reprenant le design éprouvé du Z Flip 6 et en ajustant certaines spécifications, l’entreprise pourrait offrir un équilibre intéressant entre fonctionnalités et prix, séduisant ainsi une clientèle plus large.​