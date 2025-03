OPPO Find X8 Ultra : Un aperçu complet avant le lancement

OPPO s’apprête à dévoiler le très attendu Find X8 Ultra, son nouveau fleuron, lors d’un événement prévu le 10 avril en Chine. Ce smartphone haut de gamme se distingue par son capteur principal d’un pouce, une caractéristique unique parmi ses concurrents tels que le Vivo X200 Ultra, le Xiaomi 15 Ultra et le Samsung Galaxy S25 Ultra.

Les précommandes du Find X8 Ultra ont débuté la semaine dernière sur le marché chinois. Si la marque avait déjà confirmé les différentes variantes et options de couleur, le design restait jusqu’à présent un mystère. Toutefois, une mise à jour récente des fiches de précommande a dévoilé les rendus officiels, offrant un premier aperçu de son esthétique et des coloris disponibles.

Le Find X8 Ultra sera proposé en trois teintes élégantes : Moonlight White, Morning Light et Hoshino Black. Son design rappelle celui du Find X8 Pro, mais malgré une configuration photographique plus avancée, la protubérance de l’appareil photo semble moins prononcée. Une nouveauté notable est l’introduction du bouton matériel « Magic Cube » sur le côté gauche, remplaçant le traditionnel « Alert Slider ».

De plus, contrairement au X8 Pro qui arbore un écran micro-courbé sur les quatre côtés, le Find X8 Ultra se distingue par un écran entièrement plat.

Selon les informations disponibles, le Find X8 Ultra sera doté d’un écran OLED de 6,82 pouces offrant une résolution 2K+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, il embarquera le puissant chipset Snapdragon 8 Elite, associé à de la RAM LPDDR5X et un stockage UFS 4.0. L’autonomie sera assurée par une batterie de 6 100 mAh, compatible avec une charge filaire de 100 W et une charge sans fil magnétique de 80 W.

Find X8 Ultra, le module photo

Le module photo arrière comprendra un capteur principal Sony LYT-900 de 50 mégapixels (1 pouce) avec stabilisation optique (OIS), un objectif ultra-grand-angle Samsung JN6 de 50 mégapixels avec autofocus, un téléobjectif périscopique LYT-700 de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3x avec OIS, ainsi qu’un second téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom 6x et OIS. Pour les selfies, un capteur frontal de 32 mégapixels est prévu.

Le Find X8 Ultra fonctionnera sous Android 15, agrémenté de la surcouche ColorOS 15. Parmi les autres caractéristiques, on note la présence d’un capteur d’empreintes digitales ultrasonique intégré à l’écran, d’un moteur de vibration personnalisé 0916, de doubles haut-parleurs, ainsi qu’une certification IP68/69 garantissant une résistance à la poussière et à l’eau. L’appareil affiche une épaisseur de 8,78 mm pour un poids de 226 grammes.

OPPO présentera également les Find X8s et Find X8s+

En parallèle, OPPO prévoit également de lancer les modèles Find X8s et Find X8s+ lors du même événement. Ces versions seront les premières à être équipées du tout nouveau chipset Dimensity 9400e de MediaTek. Le Find X8s se distinguera par ses bordures ultra-fines de 1,25 mm sur les quatre côtés, une épaisseur de seulement 7,73 mm et un poids plume de 179 grammes, tout en intégrant une batterie de 5 700 mAh. Les options de couleur pour le Find X8s incluent rose, blanc, bleu et noir, tandis que le Find X8s+ sera proposé en violet, blanc et noir. Ces modèles seront disponibles en plusieurs configurations de stockage, allant jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage interne.

Avec ces nouvelles offres, OPPO continue de repousser les limites de l’innovation en matière de smartphones, alliant design raffiné et performances de pointe pour séduire les utilisateurs les plus exigeants.