WWDC 2025 : Apple va jouer la carte de la discrétion après les erreurs de l’IA

La prochaine conférence annuelle des développeurs d’Apple, la WWDC 2025, se tiendra du 9 au 13 juin. Mais cette année, contrairement aux éditions précédentes, la firme de Cupertino adopte un ton bien plus modéré. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple mise sur une communication sobre pour sa WWDC 2025, reflet d’une certaine retenue après les déceptions de l’année passée.

Lors de la WWDC 2024, Apple avait placé de grands espoirs dans Apple Intelligence, son système d’intelligence artificielle censé révolutionner l’expérience utilisateur sur iPhone, iPad et Mac. Siri devait être repensé, les suggestions plus intelligentes, les interactions plus fluides. En somme, une refonte ambitieuse de l’interface et de l’assistance logicielle.

Mais les retards se sont accumulés, les fonctionnalités promises sont restées inaccessibles ou très limitées, et les concurrents — comme Google avec Gemini ou Microsoft avec Copilot — ont rapidement pris de l’avance.

Résultat : Apple fait face à une désillusion aussi bien en interne que du côté des utilisateurs. La refonte de Siri se fait attendre, l’IA maison manque cruellement de maturité, et les critiques fusent quant à la stratégie de communication d’Apple, jugée trompeuse par certains.

WWDC 2025 : place à la discrétion

Face à ce contexte tendu, Apple adopte une approche bien plus mesurée pour sa WWDC 2025. Exit les slogans flamboyants et les promesses révolutionnaires. Dans son communiqué de presse, Apple évoque simplement « une autre année exceptionnelle », sans rien dévoiler de précis.

Même le logo officiel de l’événement est révélateur de ce virage : une forme circulaire blanche, discrète, presque translucide, avec seulement une légère touche des couleurs associées à Apple Intelligence. Une rupture nette avec les visuels éclatants de l’an dernier, qui faisaient écho à l’éclat lumineux de l’IA made in Apple.

iOS 19 : une refonte visuelle inspirée de visionOS

Malgré cette communication plus sobre, la WWDC 2025 pourrait marquer un tournant important, notamment avec la présentation d’iOS 19, dont la refonte visuelle serait la plus significative depuis iOS 7. Inspirée de visionOS, le système d’exploitation du casque Apple Vision Pro, cette nouvelle interface promet des éléments plus transparents, une navigation plus fluide et une esthétique modernisée.

Mais cette fois, Apple avance avec prudence : pas de promesses en l’air, et une volonté évidente de ne pas reproduire l’erreur de surpromettre une technologie pas encore prête.

En attendant l’iPhone 17

Mark Gurman anticipe un second événement Apple plus ambitieux plus tard dans l’année, probablement en septembre, avec l’annonce de l’iPhone 17. C’est peut-être à ce moment que la marque renouvellera ses grandes démonstrations de force. En attendant, WWDC 2025 devrait rester centré sur les développeurs, les nouveautés logicielles, et une approche plus réaliste de l’IA.