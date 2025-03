Apple Intelligence : Siri retardé à 2026, réorganisation de l’équipe IA, détails dévoilés

Apple a pris du retard par rapport à ses concurrents dans la course à l’intelligence artificielle générative, mais, avec le lancement d’Apple Intelligence, la firme de Cupertino espérait enfin rattraper son retard. Pourtant, un des éléments clés de cette stratégie, la nouvelle version de Siri, accuse des retards majeurs, repoussant son arrivée à 2026.

Face à cette situation, Apple entreprend une réorganisation sans précédent de son équipe dirigeante en charge de l’IA.

Un retard inquiétant pour Siri et un remaniement interne

Selon Bloomberg, le retard de la nouvelle version de Siri a provoqué des tensions en interne. L’assistant vocal d’Apple devait exploiter les données locales des appareils pour offrir des interactions plus naturelles et contextuelles, mais les avancées n’ont pas été à la hauteur des attentes de Tim Cook.

Apple a donc décidé de retirer le contrôle du développement de Siri à John Giannandrea, le responsable actuel de l’IA chez Apple, pour confier le projet à Mike Rockwell, le créateur du Vision Pro. Ce changement marque une rupture avec la gestion traditionnelle de l’assistant vocal, désormais complètement détaché des autres projets IA supervisés par Giannandrea.

Désormais, Paul Meade, un collaborateur de Rockwell, prendra en charge le Vision Products Group, qui développe les casques de réalité mixte d’Apple.

Pourquoi Apple mise sur Mike Rockwell pour relancer Siri ?

Malgré un accueil mitigé pour le Vision Pro, le projet a été mené à bien grâce à une équipe d’ingénieurs et de designers expérimentés et à une forte intégration d’intelligence artificielle. Apple estime donc que Rockwell a le profil idéal pour mener à bien le renouveau de Siri, en s’appuyant sur les avancées technologiques et une meilleure coordination interne.

De son côté, Giannandrea conservera son poste chez Apple, mais se concentrera uniquement sur la recherche et les tests IA. Toutefois, cette réaffectation soulève des interrogations : Apple souhaite-t-il simplement éviter un départ précipité qui entacherait encore plus son image sur le marché de l’IA ?

Apple Intelligence : Un lancement tardif sous haute surveillance

Apple avait misé gros sur Apple Intelligence lors du lancement de l’iPhone 16, présentant les nouvelles fonctionnalités de Siri comme un argument phare. Ce retard complique donc la stratégie commerciale et place Apple sous une forte pression.

Lorsque cette nouvelle version de Siri arrivera enfin en 2026, elle sera scrutée de près par le grand public et les analystes. Apple ne pourra plus se permettre d’échec, sous peine de voir son assistant vocal rester définitivement à la traîne face à des solutions concurrentes comme ChatGPT, Gemini ou Alexa.

Avec cette réorganisation interne, Apple espère relancer Siri et prouver qu’il peut encore innover dans l’intelligence artificielle. Mais ce projet ambitieux suffira-t-il à rattraper son retard ? La réponse dans les prochaines années.