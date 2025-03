iOS 19 : Apple prépare la plus grande refonte depuis iOS 7, un design inspiré de visionOS

Apple s’apprête à bouleverser l’expérience utilisateur sur iPhone et iPad avec iOS 19 et iPadOS 19, prévus pour septembre 2025. Selon Mark Gurman de Bloomberg, iOS 19 marquera la plus grande refonte du système d’exploitation d’Apple depuis iOS 7, avec une interface plus cohérente, moderne et facile à naviguer.

Apple prévoit d’unifier l’apparence de ses différents systèmes d’exploitation en s’inspirant du Vision Pro, son casque de réalité mixte. On peut donc s’attendre à une interface plus fluide, avec :

Des icônes repensées

Des boutons et menus plus intuitifs

Une navigation simplifiée

Plus d’éléments arrondis

L’objectif ? Rendre iOS et iPadOS plus accessibles et harmonisés avec macOS et visionOS, tout en améliorant l’expérience utilisateur.

Pourquoi ce changement majeur pour iOS 19 ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Apple ne fait pas cette refonte pour intégrer plus d’IA. Selon Bloomberg, cette transformation vise surtout à stimuler les ventes d’iPhone, qui ont ralenti ces dernières années.

Un iPhone moins attractif = Moins de ventes d’Apple Services. Apple génère une part importante de ses revenus via l’App Store, Apple Music, Apple News+ et Apple Watch. En rendant iOS plus moderne et attractif, la marque espère attirer plus d’acheteurs et booster son écosystème.

iOS 19 pourrait marquer un retour à un iOS plus intuitif, à l’image de ce qui faisait son succès face à Android. L’objectif serait de simplifier la manière dont les utilisateurs interagissent avec leur appareil.

iOS 7 avait déjà bouleversé le design d’Apple

La dernière refonte majeure date de 2013, lorsque Apple a abandonné le skeuomorphisme (des icônes et interfaces imitant des objets réels). Depuis, les évolutions ont été plus progressives.

Avec iOS 19 (nom de code « Lucky »), Apple s’attaque enfin à une modernisation plus profonde.

Siri et l’IA : Des nouveautés prévues en 2026

Si iOS 19 arrivera en septembre 2025, les vraies innovations en IA et Siri ne seront pas prêtes avant iOS 19.4 en 2026.

Apple devrait présenter iOS 19 et iPadOS 19 lors de la WWDC 2025 en juin. Cette conférence devrait aussi dévoiler les nouveautés de Siri et Apple Intelligence, bien que la majorité des avancées IA soient attendues pour 2026.

Avec iOS 19, Apple veut moderniser son interface tout en améliorant l’expérience utilisateur. Ce n’est pas une révolution IA, mais une refonte stratégique pour rendre l’iPhone plus attractif face à la concurrence. Reste à voir si ces changements suffiront à séduire les utilisateurs et relancer les ventes d’iPhone.