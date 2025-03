Accueil » Motorola Razr 60 Ultra, Edge 60 Pro et Edge 60 : prix et coloris révélés pour l’Europe

Motorola Razr 60 Ultra, Edge 60 Pro et Edge 60 : prix et coloris révélés pour l’Europe

Motorola s’apprête à enrichir sa gamme de smartphones avec les modèles Razr 60 Ultra, Edge 60 Pro et Edge 60. Récemment, des fuites ont révélé les prix, options de stockage et coloris prévus pour ces appareils sur le marché européen.

Le Motorola Razr 60 Ultra, prochain smartphone pliable haut de gamme de la marque, serait proposé en configuration 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, au prix de 1 346,90 euros. Les options de couleur incluraient « Scarab Green » et « Mountain Trail Wood ».

Le Motorola Edge 60 Pro apparaîtrait en deux coloris, « Bleu » et « Vert », avec une configuration de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, pour un prix de 649,89 euros. De son côté, le modèle de base Edge 60 serait disponible avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, au prix de 399,90 euros, dans les teintes « Gibraltar Sea Blue » et « Shamrock Green ».

Des certifications récentes en Chine, notamment via TENAA, ont dévoilé des détails supplémentaires sur le Razr 60 Ultra. L’appareil serait doté d’une batterie de 4 275 mAh, avec une capacité typique pouvant atteindre 4 500 mAh, et supporterait une charge rapide de 68 W. Il serait également équipé du processeur Snapdragon 8 Elite, et offrirait des options de mémoire allant jusqu’à 18 Go de RAM et 2 To de stockage.

En termes de design, des rendus ont révélé de nouvelles variantes de couleur pour le Razr 60 Ultra, notamment une teinte rose vif et une finition inspirée du bois. Ces choix esthétiques visent à diversifier l’offre et à séduire une clientèle variée.

Bien que Motorola n’ait pas encore annoncé officiellement ces modèles, la présence de ces informations sur des sites de vente en ligne et les certifications obtenues suggèrent un lancement imminent sur le marché européen.