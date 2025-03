iOS 19 : Aperçu des premiers changements de design, une refonte en douceur ?

Apple a officiellement annoncé les dates de sa WWDC 2025, et avec cette confirmation, les premières fuites sur iOS 19 commencent à émerger.

Selon plusieurs sources, iOS 19 pourrait être la plus grande refonte du système depuis iOS 7. Cependant, les premiers aperçus laissent entrevoir des changements subtils plutôt qu’une transformation radicale.

Messages : une interface légèrement retravaillée dans iOS 19

Le célèbre Jon Prosser a partagé une maquette de l’application Messages, affirmant qu’il s’agit d’une reproduction fidèle de ce qu’il a vu en interne chez Apple.

À première vue, les changements restent subtils :

Un design plus doux et arrondi, notamment au niveau des boutons de navigation.

Une intégration plus fluide des suggestions dans le clavier, qui adopte un aspect plus linéaire.

Un effet plus homogène au sommet de l’écran, simplifiant l’expérience utilisateur.

Si ces modifications apportent une touche de modernité, on est encore loin d’une refonte totale.

Néanmoins, Mark Gurman de Bloomberg, commentant éventuellement les maquettes d’iOS 19 partagées par Jon Prosser ce mois-ci et en janvier, a déclaré qu’« elles ne sont pas représentatives de ce que nous verrons à la WWDC ». Gurman affirme que ces images sont basées sur d’anciennes versions ou des descriptions vagues et qu’il manque des fonctionnalités clés. L’auteur de Bloomberg indique qu’il faut s’attendre à en savoir plus sur Apple en juin, lors de la conférence mondiale sur le développement durable (WWDC).

L’appareil photo d’iOS 19 adopte un design inspiré de visionOS

En parallèle, Jon Prosser a également partagé une capture du nouvel appareil photo sur iOS 19. L’interface de prise de vue intègre désormais un menu translucide, qui rappelle l’interface de visionOS sur Apple Vision Pro. L’accent est mis sur une meilleure accessibilité aux paramètres, sans surcharger l’affichage de l’écran.

Cela pourrait marquer le début d’une uniformisation du design sur l’ensemble des produits Apple, avec une esthétique plus cohérente entre iOS, iPadOS et visionOS.

Un écran d’accueil inchangé et une refonte plus ambitieuse pour iOS 20 ?

Si ces premiers aperçus laissent espérer une interface plus fluide et modernisée, iOS 19 ne révolutionnerait pas l’expérience utilisateur. Selon Prosser, l’écran d’accueil resterait quasiment inchangé, contrairement aux rumeurs qui annonçaient une personnalisation avancée.

Tout porte à croire que la grande refonte du design d’iOS pourrait être réservée à iOS 20, laissant ainsi aux développeurs plus de temps pour peaufiner l’expérience utilisateur. Apple pourrait néanmoins nous surprendre lors de la WWDC 2025. D’ici là, d’autres fuites pourraient confirmer ou infirmer ces premières informations.

Une version bêta lancée peu après la WWDC

La version stable d’iOS 19 devrait être publiée en septembre, à peu près au moment où le géant de la technologie sortira la série iPhone 17. Ceux qui aiment installer des logiciels iOS bêta sur leurs iPhone devraient pouvoir le faire dès le premier jour de l’événement WWDC 2025, le 9 juin prochain.

Gardez à l’esprit que, si la source de Prosser est exacte, iOS 19 ne sera pas la mise à jour qui changera la donne que vous attendiez peut-être avec impatience.