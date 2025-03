Windows 11 25H2 : Microsoft optimise pour Snapdragon X2, Windows 12 reporté ?

Si vous espérez une annonce prochaine de Windows 12, il va falloir patienter. Microsoft travaille bien sur une mise à jour majeure, mais il s’agirait plutôt de la version 25H2 de Windows 11, prévue pour la fin de l’année 2025.

Selon Windows Central, Microsoft backporte certains changements au sein de Windows 11 pour améliorer la compatibilité avec les futurs processeurs Snapdragon X2 de Qualcomm. Ces ajustements permettront à ces PC ARM d’exécuter une version de Windows 11 basée sur Germanium, le socle technologique actuel de l’OS.

Pourquoi c’est important ? Germanium a été conçu pour optimiser les performances et renforcer la sécurité sur Windows 11, notamment sur les architectures ARM. Plutôt que de repartir sur un tout nouveau système, Microsoft semble vouloir stabiliser et améliorer son éco-système Windows 11, qui peine encore à s’imposer face à Windows 10.

Pourquoi Microsoft ne passe pas directement à Windows 12 ?

Windows 11 est encore en phase d’adoption. Avec plus de 58% des utilisateurs toujours sur Windows 10, Microsoft préfère consolider l’existant plutôt que de créer une nouvelle fracture en lançant une autre version trop tôt.

De plus, les problèmes de compatibilité et de bugs majeurs qui accompagnent souvent un changement de plateforme pourraient ralentir l’adoption du nouvel OS. En restant sur Germanium, Microsoft joue la carte de la stabilité et de l’amélioration continue.

Que faut-il attendre de Windows 11 25H2 ?

Pour l’instant, les nouveautés ne sont pas encore toutes connues, mais cette mise à jour pourrait :

Améliorer la prise en charge des puces ARM, notamment pour les prochains PC sous Snapdragon X2.

Optimiser les performances et la sécurité grâce aux ajustements liés à Germanium.

Introduire de nouvelles fonctionnalités issues des tests du programme Insider, actuellement en cours sur le Dev Channel.

Cependant, il faudra attendre plusieurs mois avant d’en voir les effets concrets. La mise à jour n’arrivera probablement pas avant la fin de 2025.

Windows 12, c’est pour quand ?

Rien ne laisse penser que Windows 12 sortira avant 2026 au plus tôt. Microsoft mise encore sur Windows 11 et son socle Germanium pour assurer une transition plus douce, notamment pour les entreprises et les utilisateurs qui n’ont pas encore fait la mise à niveau.

En attendant, Windows 11 25H2 pourrait bien être la plus grosse mise à jour de l’OS avant un éventuel Windows 12. Reste à voir quelles fonctionnalités seront réellement intégrées dans les mois à venir.