One UI 7 : « Now Bar » bientôt disponible sur les Galaxy A !

Samsung prévoit d’étendre la fonctionnalité « Now Bar » de One UI 7 à ses smartphones Galaxy A, initialement réservée aux modèles haut de gamme Galaxy S25 et S24. Cette fonctionnalité pratique, qui affiche des informations essentielles sur l’écran de verrouillage, sera donc accessible à un plus large public.

La « Now Bar » est un widget compact qui se positionne en bas de l’écran de verrouillage. Il permet de visualiser rapidement des informations, telles que la lecture musicale, les enregistrements vocaux ou les minuteurs, sans avoir à déverrouiller le téléphone ou à ouvrir des applications.

Selon les rumeurs, le Galaxy A06 5G, l’un des modèles les plus abordables de Samsung, sera le premier à bénéficier de la « Now Bar » avec la mise à jour One UI 7. Les modèles plus haut de gamme de la série A éligibles à la mise à jour devraient également en profiter.

Cependant, il est important de noter que certaines fonctionnalités d’IA avancées de One UI 7, nécessitant une puissance de calcul importante, pourraient ne pas être disponibles sur les modèles Galaxy A.

One UI 7: un déploiement retardé

Samsung n’a pas encore annoncé de date de sortie officielle pour la mise à jour stable de One UI 7. Ce retard serait dû à l’ampleur des changements apportés par cette mise à jour majeure.

L’arrivée de la « Now Bar » sur les Galaxy A est une excellente nouvelle pour les utilisateurs de ces smartphones. Cette fonctionnalité pratique et intuitive permettra d’accéder rapidement à des informations essentielles sans avoir à déverrouiller l’appareil. Il reste à voir quelles autres fonctionnalités de One UI 7 seront disponibles sur les différents modèles Galaxy A.