Otter Meeting Agent : un assistant IA transforme les réunions, les détails

Otter, le service de transcription automatique alimenté par l’intelligence artificielle, franchit une nouvelle étape avec le lancement de trois agents IA conçus pour optimiser les réunions et les appels professionnels.

Le plus innovant d’entre eux est Otter Meeting Agent, un assistant vocal intelligent capable d’interagir en temps réel avec les utilisateurs et d’exploiter les données de l’entreprise pour répondre aux questions et accomplir des tâches.

Otter Meeting Agent: Un assistant IA qui transforme les réunions

Otter présente son Meeting Agent comme une évolution majeure de son chatbot IA déjà existant. Jusqu’à présent, l’outil pouvait assister aux réunions en ligne, transcrire les conversations et résumer les échanges. Désormais, il va plus loin : il peut répondre aux questions sur la base des données issues des réunions passées, planifier de nouvelles réunions et même rédiger des emails via une interaction vocale naturelle.

Actuellement, Otter Meeting Agent est compatible avec Zoom et son déploiement progressif est en cours pour tous les utilisateurs d’Otter.ai. Une prise en charge pour Microsoft Teams et Google Meet est prévue dans les prochaines semaines.

Des agents dédiés à la vente et au support client

En plus de son assistant de réunion, Otter dévoile deux autres agents IA spécialisés pour le domaine commercial :

Sales Agent : Cet assistant fournit un coaching en temps réel aux commerciaux pendant leurs appels. Il les aide à conclure des ventes, gérer les objections des clients et optimiser leurs performances. Disponible sur toutes les plateformes de visioconférence, il est réservé aux clients professionnels d’Otter.

• Agent SDR (Sales Development Representative Agent) : Plus avancé, cet agent peut présenter un produit et interagir avec des prospects sans intervention humaine. Il est accessible via le site d’Otter, mais les entreprises intéressées doivent contacter la société pour l’adopter.

Vers une expansion de l’IA dans les fonctions clés de l’entreprise

Otter ne compte pas s’arrêter là. L’entreprise prévoit de développer d’autres agents IA, notamment pour le marketing, le recrutement et d’autres services spécialisés. Cette initiative marque une nouvelle étape dans l’intégration de l’IA dans les entreprises, offrant des outils toujours plus performants pour gagner du temps et améliorer l’efficacité des équipes.

L’IA deviendra-t-elle un membre à part entière des équipes de travail ? À suivre dans les prochains mois avec l’évolution des agents Otter.