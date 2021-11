Otter.ai peut désormais transcrire les réunions sur Microsoft Teams, Google Meet et Cisco Webex

Les personnes qui sont satisfaites de la fonction de transcription de Microsoft ne seront peut-être pas très intéressées par l’alternative d’Otter, mais celles qui utilisent fréquemment différents services pour leurs réunions trouveront peut-être Otter plus pratique. Si vous tenez des réunions sur Google Meet, Teams et Zoom, Otter rassemblera les transcriptions de vos réunions en un seul endroit pratique.

La transcription de réunions sur Microsoft Teams, Google Meet et Cisco Webex fonctionne de la même manière que l’utilisation d’Otter sur Zoom . Vous pouvez connecter Otter à votre calendrier et sélectionner les réunions que vous souhaitez qu’il transcrive. Les transcriptions de ces réunions apparaissent sur le site Web d’Otter et sur ses applications mobiles. Techniquement, vous pourriez utiliser l’outil pour transcrire des réunions auxquelles vous n’assistez pas, mais vous perdriez toute interaction pendant ces réunions.