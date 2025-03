Accueil » Galaxy S26 Ultra : Double téléobjectif, zoom x8 et ouverture variable, des prototypes prometteurs

Galaxy S26 Ultra : Double téléobjectif, zoom x8 et ouverture variable, des prototypes prometteurs

Galaxy S26 Ultra : Double téléobjectif, zoom x8 et ouverture variable, des prototypes prometteurs

Après deux générations de modèles Ultra avec peu de changements notables, Samsung semble prêt à repenser en profondeur les caractéristiques techniques de son futur Galaxy S26 Ultra. Plusieurs prototypes en cours de test montrent que le constructeur sud-coréen explore différentes configurations photo, avec notamment des capteurs plus puissants et un zoom largement amélioré.

Selon une fuite récente relayée par @SiddhantGeek sur X, l’un des prototypes du Galaxy S26 Ultra conserve le double téléobjectif introduit sur les modèles précédents, mais avec des modifications importantes au niveau des capteurs et des focales.

Le téléobjectif x3 est remplacé par un x3,5, un choix déjà observé chez certains concurrents chinois. Ce nouveau capteur serait un 50 mégapixels mesurant 1/3,15 pouces avec une taille de pixel de 0,56 µm. À titre de comparaison, le capteur actuel de 10 mégapixels mesure 1/3,52 pouces avec des pixels de 1,12 µm. La différence de taille des pixels pourrait être compensée par le pixel binning 4-en-1, permettant de générer des images de 12,5 mégapixels avec plus de lumière et de détails.

Cette augmentation de la résolution offre également la possibilité d’enregistrer des vidéos en 8K via le téléobjectif x3,5, une fonctionnalité que Samsung pourrait activer selon l’optimisation du traitement d’image.

Un téléobjectif périscopique plus puissant : zoom x8

Autre changement majeur : le périscope passe de x5 à x8 sur ce prototype. Il s’agit à nouveau d’un capteur 50 mégapixels, mais de taille légèrement réduite (1/2,76 pouces contre 1/2,52 pouces sur le S25 Ultra). Cette réduction de taille serait un compromis pour limiter la protubérance du module caméra, qui augmente naturellement avec les capteurs plus grands et les zooms plus longs.

Samsung chercherait ici à trouver un équilibre entre performance optique et finesse du design, une problématique classique dans le segment premium.

Une ouverture variable f/1.4 — f/4.0 sur le capteur principal

Le capteur principal de ce prototype bénéficierait d’un système d’ouverture variable, allant de f/1.4 à f/4.0. Ce type de mécanique permet de s’adapter automatiquement aux conditions de lumière pour offrir un meilleur contrôle sur la profondeur de champ et optimiser la qualité des clichés en journée comme en basse lumière.

L’objectif ultra grand-angle, quant à lui, resterait inchangé par rapport au S25 Ultra dans ce prototype.

Un design et des spécifications encore en phase d’expérimentation

Il est important de noter que ces informations proviennent de prototypes, et que Samsung pourrait encore modifier, affiner ou abandonner certaines de ces caractéristiques d’ici la sortie officielle du Galaxy S26 Ultra. Le smartphone étant attendu pour le début de l’année 2026, il reste encore plusieurs mois de tests, d’optimisations et de décisions à venir.

Le Galaxy S26 Ultra s’annonce comme une vraie rupture dans la gamme Ultra, avec des évolutions majeures sur le plan photographique. Entre capteur 50 mégapixels sur les téléobjectifs, zoom périscopique x8, vidéo 8K et ouverture variable, Samsung semble vouloir reprendre l’avantage dans la bataille des photophones face à Apple, Google et les marques chinoises. Reste à savoir quelles de ces innovations passeront la phase finale de développement.