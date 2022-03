Otter.ai ajoute des résumés de réunions générés par l’IA et un nouveau fil d’actualités

Otter.ai s’est fait connaître comme un service de transcription intelligent, alimenté par l’IA. Mais alors que ce type de transcription automatisée devient de plus en plus courant, Otter élargit son champ d’action en ajoutant une multitude de fonctionnalités, notamment des résumés de réunion générés par l’IA, dans le but de transformer les comptes Otter des utilisateurs en centres de travail collaboratif.

L’objectif est de faire d’Otter un outil plus important que les transcriptions et de répondre aux besoins du nombre croissant d’entreprises clientes de la société. Lors de la conception de la nouvelle plateforme, la société a pensé aux professionnels qui doivent passer d’une réunion à l’autre tout en jonglant avec de multiples projets au sein de différentes équipes. À cette fin, Otter rationalise la communication pour des réunions plus intelligentes, plus collaboratives et plus productives en utilisant l’IA conversationnelle pour les transformer en un flux de travail exploitable.

Le cofondateur et PDG d’Otter.ai, Sam Liang, a fourni des informations supplémentaires sur le nouvel Otter dans un article de blog : « Nous passons tous trop de temps en réunion et je suis vraiment enthousiasmé par le pouvoir de l’IA pour rendre les réunions plus productives. Le nouvel Otter rend la collaboration en réunion plus facile et plus rapide — ce qui en fait un outil essentiel pour les équipes commerciales qui cherchent à améliorer leur communication dans les réunions hybrides, en personne et virtuelles d’aujourd’hui ».

Otter.ai a repensé le flux d’accueil d’Otter afin de servir de guichet unique pour les réunions et les actions post-réunion. À partir du flux d’accueil, les utilisateurs peuvent facilement accéder à leurs conversations partagées, aux points forts et aux commentaires, aux éléments d’action marqués et aux notes stockées.

Les personnes qui ont connecté des applications de calendrier telles que Google Agenda ou Microsoft Outlook à Otter peuvent participer directement à des réunions à partir de leur calendrier et demander à Otter Assistant de participer à une réunion à leur place, ainsi que capturer et partager des notes de réunion avec les participants. Le calendrier peut également être utilisé pour récupérer les notes de réunion des réunions auxquelles vous n’avez pas pu assister.

Si les notes de réunion de Otter ont toujours été utiles, les utilisateurs et leurs équipes peuvent désormais transformer les réunions en un flux de travail exploitable en utilisant le nouveau panneau Meeting Gems.

Une IA très puissante

Les informations importantes de la réunion peuvent également être générées directement à partir des réunions en mettant en évidence des bribes dans les notes. Cependant, les utilisateurs peuvent même capturer des actions, des décisions et d’autres moments clés de leurs réunions, puis utiliser le panneau Meeting Gems pour attribuer des actions à des collègues, ajouter des commentaires ou poser une question, le tout en un seul clic.

Les utilisateurs d’Otter Business peuvent également tester la nouvelle fonction Automatic Outline de Otter.ai, qui est maintenant en version bêta. L’IA propriétaire de la société crée automatiquement un résumé de la réunion qui est conservé et affiché dans le panneau Outline afin que les utilisateurs et leurs collègues puissent facilement accéder à un résumé de ce qui a été discuté lors d’une réunion.

En même temps, les utilisateurs d’Otter.ai peuvent ajouter une diapositive ou toute autre image présentée lors d’une réunion directement dans les notes d’Otter pour des références visuelles rapides et faciles.