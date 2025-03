OPPO Find X8 Ultra : comparatif photo en basse lumière, il surpasse l’iPhone 16 Pro Max ?

OPPO a confirmé le lancement de son Find X8 Ultra le 10 avril. Peu après l’annonce, Zhou Yibao, responsable de la gamme Find, a partagé un cliché impressionnant capturé avec le Find X8 Ultra dans des conditions de basse luminosité, et n’a pas hésité à tacler l’iPhone 16 Pro Max dans la foulée.

Find X8 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: OPPO frappe fort en basse lumière

Le comparatif s’est déroulé dans un bar faiblement éclairé, un véritable test de stress pour n’importe quel capteur photo. Sans surprise, l’iPhone 16 Pro Max a eu du mal à gérer la scène, affichant une perte de précision des couleurs.

Sur la photo prise avec l’iPhone 16 Pro Max, les couleurs semblent altérées :

L’éclairage ambiant dénature la scène.

L’enseigne au néon rouge vire à l’orange.

Le visage du sujet prend une teinte bleutée peu naturelle.

En revanche, le Find X8 Ultra préserve :

L’ambiance lumineuse naturelle.

Des tons de peau réalistes et détaillés.

Photo prise avec l’iPhone 16 Pro Max’ Photo prise avec le Oppo Find X8 Ultra

Ce résultat impressionnant est rendu possible grâce à un capteur photo dernier cri et des technologies avancées d’amélioration des couleurs et des tons de peau.

Find X8 Ultra: Un setup photo haut de gamme pour des résultats exceptionnels

Le Find X8 Ultra embarquera un module photo quadruple, avec des capteurs signés Sony :

Capteur principal 1 pouce Sony LYT900 (50 mégapixels) — Une taille de capteur plus grande pour capter plus de lumière.

Téléobjectif périscopique Sony IMX882 6x (50 mégapixels) — Un zoom optique puissant et détaillé.

Téléobjectif périscopique Sony IMX906 3x (50 mégapixels) — Un deuxième zoom optique offrant plus de flexibilité.

Ultra grand-angle 50 mégapixels — Un capteur optimisé pour capturer des paysages et des scènes larges.

En complément, OPPO introduit une nouvelle technologie baptisée « Danxia color lens », permettant une détection plus précise des sources lumineuses complexes et une amélioration des tons de peau pour un rendu naturel et fidèle.

Un smartphone premium aux spécifications impressionnantes

Le Find X8 Ultra ne se limite pas à ses performances photographiques. Il affiche également une fiche technique digne des meilleurs flagships de 2025 :

Écran AMOLED 6,82 pouces — Résolution 2K, rafraîchissement 120 Hz, capteur d’empreinte ultrasonique sous l’écran.

Processeur Snapdragon 8 Elite — Une puce ultra-puissante pour des performances optimales.

Batterie 6 000 mAh — Recharge 80W filaire et 50W sans fil.

Nouveau bouton « Magic Cube Key » — Un bouton personnalisable pouvant être utilisé pour allumer la lampe torche, prendre des captures d’écran, traduire du texte ou ouvrir des applications rapidement.

OPPO vise clairement le sommet du marché

Avec le Find X8 Ultra, OPPO envoie un message fort à Apple et Samsung. L’amélioration du traitement des couleurs et des tons de peau en photo nocturne pourrait séduire les amateurs de photographie mobile exigeants.

Reste à voir si OPPO pourra réellement surpasser l’iPhone 16 Pro Max sur l’ensemble des usages photo et vidéo. Qu’en pensez-vous ? Préférez-vous l’approche de OPPO ou la colorimétrie plus naturelle d’Apple ?