Galaxy S25 Edge : le prix dévoilé, un smartphone d’exception à un tarif exorbitant ?

Samsung a levé le voile sur son Galaxy S25 Edge, un smartphone qui s’annonce comme un véritable tour de force technologique. Avec son design ultra-fin, son châssis en titane et ses caractéristiques haut de gamme, il promet d’être un modèle d’exception. Cependant, selon les dernières fuites, son prix pourrait bien refroidir plus d’un acheteur.

D’après les informations relayées par Android Headlines, le Galaxy S25 Edge pourrait être proposé en Europe à un tarif compris entre 1 200 et 1 300 € pour la version 12 Go de RAM/256 Go de stockage.

Pour la version avec 512 Go de stockage, le prix grimperait entre 1 300 et 1 400 €. À titre de comparaison, l’iPhone 17 Air, son concurrent direct, devrait être proposé aux alentours de 900 dollars lors de son lancement plus tard cette année.

Galaxy S25 Edge : Un positionnement haut de gamme entre le Galaxy S25+ et le Ultra

Samsung a toujours pratiqué des tarifs plus avantageux aux États-Unis qu’en Europe. Par exemple, le Galaxy S25 coûte 900 € en Europe mais seulement 800 dollars aux États-Unis, et le Galaxy S25 Ultra est vendu 1 470 € en Europe contre 1 300 dollars outre-Atlantique.

Si l’on suit cette logique, le Galaxy S25 Edge pourrait être proposé entre 1 000 et 1 300 dollars aux États-Unis, ce qui le placerait entre le Galaxy S25+ et le Ultra en termes de prix et de positionnement. Reste à savoir si son design innovant et ses performances justifieront cet investissement.

Un design premium et des choix techniques surprenants

Le Galaxy S25 Edge adoptera un châssis en titane, suivant la tendance initiée par Apple avec ses iPhone 15 Pro et bientôt les iPhone 17. Trois coloris seraient proposés : Titanium Icyblue, Titanium Jetblack et Titanium Silver.

Sous le capot, Samsung miserait sur le Snapdragon 8 Elite, un SoC haut de gamme de Qualcomm. Il serait équipé d’un écran OLED de 6,7 pouces, mais disposerait d’une batterie plus petite que prévu : 3 786 mAh, soit moins que le Galaxy S25 standard.

En revanche, Samsung compenserait ce choix avec un système de refroidissement à chambre à vapeur plus grand, ce qui pourrait améliorer la dissipation thermique et la longévité des performances. Côté photo, on retrouverait un double capteur arrière avec un capteur principal de 200 mégapixels et un capteur ultra-grand-angle de 12 mégapixels.

Un lancement imminent, mais une disponibilité limitée ?

Le Galaxy S25 Edge devrait être officiellement présenté d’ici la fin du mois, mais sa disponibilité pourrait être limitée. Samsung semble vouloir positionner ce modèle comme une vitrine technologique plutôt qu’un appareil destiné au grand public.

Avec son design novateur, son châssis en titane et son écran de pointe, le Galaxy S25 Edge a tout pour séduire les amateurs de technologie. Mais son prix élevé et certaines concessions techniques, comme une batterie plus petite, pourraient freiner son adoption.

Reste à voir si Samsung parviendra à convaincre les utilisateurs que cet investissement vaut vraiment le coup.