iPhone 18 : la puce A20 en 2 nm, un bond technologique majeur ?

L’iPhone 17 n’est même pas encore sorti que les premières rumeurs sur l’iPhone 18 commencent déjà à circuler. Et, selon les dernières informations, ce modèle pourrait être le plus grand saut technologique pour l’iPhone depuis des années.

D’après l’analyste Jeff Pu de GF Securities, Apple travaillerait actuellement sur le processus de fabrication de sa future puce A20, qui équiperait l’iPhone 18. Cette puce serait gravée en 2 nm (N2), un procédé encore plus avancé que l’actuelle gravure en 3 nm des puces A17 et A18.

À l’origine, certaines rumeurs évoquaient un passage en N3P (une version améliorée du 3 nm), mais l’analyste a confirmé à MacRumors que la transition vers 2 nm est bien prévue.

Pourquoi est-ce une avancée majeure ?

La gravure en 2 nm permet d’intégrer davantage de transistors sur une surface réduite, améliorant ainsi la puissance de calcul, l’efficacité énergétique et la gestion thermique. Grâce à cette avancée, Apple pourrait équiper l’iPhone 18 de 12 Go de RAM, contre 8 Go actuellement sur les modèles Pro de l’iPhone 16.

Une telle augmentation de la mémoire vive ouvrirait de nouvelles perspectives pour le gaming et l’intelligence artificielle, deux secteurs où Apple veut s’imposer face à la concurrence.

Aujourd’hui, 8 Go de RAM est le strict minimum pour exécuter Apple Intelligence, la suite de fonctionnalités IA dévoilée par Apple. Avec 12 Go de RAM, l’iPhone 18 pourrait exploiter tout le potentiel de l’intelligence artificielle, permettant des traitements encore plus poussés en local, sans dépendre uniquement du cloud.

Pourquoi attendre l’iPhone 18 ?

Si vous envisagez d’acheter un nouvel iPhone, il pourrait être stratégique de patienter encore un an. Certes, l’iPhone 17 bénéficiera d’une nouvelle puce A19 qui améliorera les performances, mais sans atteindre le niveau de l’A20.

L’adoption du processus 2 nm dès l’iPhone 18 marquera un tournant technologique majeur, apportant :

Un gain de puissance significatif pour les tâches gourmandes, comme le gaming et l’IA.

Une meilleure efficacité énergétique, augmentant potentiellement l’autonomie.

Un appareil plus “future-proof”, capable de suivre les innovations logicielles sur plusieurs années.

L’iPhone 17 est attendu en septembre 2025, mais, si vous avez la patience d’attendre jusqu’en septembre 2026, vous pourriez bénéficier d’un iPhone beaucoup plus performant et pérenne.

Apple semble préparer un bond générationnel majeur avec l’iPhone 18, et cela pourrait en faire l’un des modèles les plus marquants de la décennie.