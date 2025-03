LEGO Pokémon : sets officiels en 2026, la collaboration tant attendue enfin annoncée

Il est temps de voir enfin la collaboration que nous avons toujours attendue. Pokemon aura ses propres sets LEGO, et vous n’aurez pas à attendre trop longtemps. La sortie des sets LEGO Pokemon a été confirmée pour 2026. Pikachu et ses amis auront enfin leurs propres jouets en briques emblématiques à partir de l’année prochaine.

Dans la dernière page du thème Pokemon sur le site Web de LEGO, l’entreprise déclare : « Electrifiez votre imagination en 2026 et préparez-vous à construire quelque chose que nous n’avons jamais construit avec des briques LEGO® auparavant ! ». Cette annonce intervient juste après que le compte Pokemon X a révélé un teaser pour cette collaboration emblématique.

Le groupe LEGO et The Pokemon Company International ont également annoncé un partenariat pluriannuel. Dans le cadre de ce partenariat, il semble que LEGO Pokemon sera le premier set à construire à paraître l’année prochaine.

Rassurez-vous, le set qui sortira en 2026 ne sera pas le seul. « Nous sommes ravis de travailler avec une marque qui a une base de fans aussi profonde et passionnée que Pokémon, et de nous associer pour donner à nos publics communs ce qu’ils nous ont demandé », déclare Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer du groupe LEGO,

« Nous croyons fermement que grâce aux possibilités infinies des jeux LEGO et aux aventures passionnantes qu’apporte le monde de Pokémon, ce partenariat créera un éventail de nouvelles possibilités pour les dresseurs et les constructeurs ».

Gaku Susai, Chief Product and Experience Officer chez The Pokémon Company International, ajoute: “Nous sommes impatients de voir les réactions des fans de LEGO et de la communauté Pokémon en 2026 ”.

LEGO Pokémon : Une réelle attente des fans

Ce ne sera pas la première fois que Pokemon s’associe à une entreprise de construction de jouets. Les gammes Mega Bloks et Mega Construx de Mattel sont quelques-uns des jouets à construire que Pokemon possédait déjà. Mais avec l’arrivée des briques, LEGO est sur le point de régner en maître. Grâce à LEGO et à ses relations avec Nintendo, l’accord de licence a été plus facile à conclure. LEGO ayant déjà travaillé avec Super Mario, The Legend of Zelda et Animal Crossing, il était temps que Pokemon se joigne à la fête.

Êtes-vous enthousiaste à l’idée des sets LEGO Pokemon qui arriveront en 2026 ?