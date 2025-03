ONEXSUGAR : une console portable Android à double écran et design transformable dévoilée

À première vue, il serait facile de confondre la ONEXSUGAR avec une console de jeu portable classique. L’écran est pris en sandwich entre deux manettes de jeu. Mais en y regardant de plus près, vous remarquerez que cette console portable est un peu plus épaisse que la plupart des autres… parce qu’il y a un deuxième écran qui pend derrière l’écran principal et qui se relève lorsque vous voulez utiliser la ONEXSUGAR comme un appareil à double écran.

Des lignes séparent également les contrôleurs de l’écran. Ce n’est pas parce qu’ils sont détachables (à la Nintendo Switch ou à la Lenovo Legion Go). C’est plutôt parce qu’ils peuvent basculer vers le haut pour être au-dessus de l’écran.

La ONEXSUGAR est le fruit d’une collaboration entre One Netbook (le fabricant de la gamme ONEXPLAYER de PC de jeu portables) et SugarCubes (une société de design chinoise qui s’est lancée ces dernières années dans la conception d’ordinateurs de poche inhabituels).

Les deux entreprises ont déjà fait allusion à l’ordinateur de poche depuis un certain temps, mais elles ont maintenant lancé une page de prévisualisation pour une prochaine campagne de crowdfunding sur Indiegogo et publié une vidéo de teasing qui nous donne le meilleur aperçu de l’appareil jusqu’à présent.

Bien qu’il y ait beaucoup de choses que nous ne savons pas encore sur l’ordinateur de poche (comme son prix ou la date à laquelle vous pourrez l’acheter), la révélation de cette semaine semble avoir été programmée pour coïncider avec l’annonce par Qualcomm du processeur Snapdragon G3 Gen 3 qui équipe la ONEXSUGAR.

ONEXSUGAR équipe sa console des dernières puces de Qualcomm

Ce processeur est une puce octa-core dotée d’une carte graphique Adreno A32 qui, selon Qualcomm, offre des performances CPU 30 % plus rapides et des performances GPU 28 % plus rapides que le Snapdragon G3x Gen 3 de la génération précédente.

Mais le processeur seul ne suffit pas à distinguer la ONEXSUGAR : AYANEO prépare également deux nouveaux appareils utilisant la même puce.

Ce qui distingue la ONEXSUGAR, c’est le design très inhabituel du double écran + transformateur qui vous permet de faire basculer le petit écran secondaire vers le haut lorsque vous en avez besoin et de le cacher lorsque vous n’en avez pas besoin. Cela pourrait en faire une plateforme intéressante à utiliser pour jouer à des jeux de type Nintendo DS, ou pour garder un œil sur un chat, une carte ou une autre fonction pendant une session de jeu.

Quelques bizarreries

Mais le design conduit aussi à d’autres bizarreries. Par exemple, au lieu d’un D-Pad sur le côté gauche de l’appareil et de boutons d’action sur le côté droit, il y a deux ensembles de boutons d’action, probablement pour donner aux contrôleurs un design symétrique afin que vous puissiez retourner la console et l’utiliser avec le second écran plus petit sur le bas et avoir accès au même contrôleur.

Plus de détails devraient être révélés à l’approche du lancement.