AYANEO Pocket S2 : la nouvelle console portable Android avec Snapdragon G3 Gen 3 officialisée

L’année dernière, AYANEO a lancé la console de jeu portable Pocket S avec un écran de 6 pouces, un processeur Qualcomm Snapdragon G3X Gen 2 et la prise en charge de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage.

Il s’agit du premier appareil à utiliser la dernière puce de jeu de Qualcomm, ce qui renforce la présence d’AYANEO sur le marché du matériel de jeu Android.

Aujourd’hui, la société est de retour pour un deuxième round : la AYANEO Pocket S2 est une console portable à venir avec un écran légèrement plus grand, le processeur phare de Qualcomm pour les consoles de jeu, et d’autres améliorations.

AYANEO n’a pas encore annoncé de prix ni de détails sur la disponibilité, mais il est important de garder à l’esprit que pour les ordinateurs de poche Android, le Pocket S était un appareil haut de gamme qui s’est vendu à partir de 399 dollars lors du crowdfunding. On peut s’attendre à ce que le nouveau modèle soit vendu au même prix,.ce qui amènera sans doute certains à se demander s’il n’est pas plus judicieux d’acheter une Steam Deck d’entrée de gamme.

Cela dit, les ordinateurs de poche fonctionnant sous Android ont tendance à être plus petits et plus légers que les modèles équipés de puces x86, tout en offrant une meilleure autonomie. Il y a donc certainement des arguments en faveur de ce type d’appareil.

Diverses améliorations pour cette AYANEO Pocket S2

En termes d’améliorations, l’écran est passé d’un écran de 6 pouces disponible en 1080p ou 1440p à un écran de 6,3 pouces 1440p. Les joysticks à effet Hall ont été « améliorés » d’une manière non spécifiée. Enfin, AYANEO affirme que la Pocket S2 est doté d’une batterie « beaucoup plus grande » qui est « la plus grande batterie parmi les ordinateurs de poche Android de cette taille ».

Cependant, la plus grande amélioration sera probablement le processeur, qui, selon Qualcomm, offre jusqu’à 28 % de meilleures performances graphiques et 30 % de meilleures performances CPU que le Snapdragon G3x Gen 2.

Le chipset prend en charge le ray tracing accéléré au niveau matériel et la super résolution Snapdragon Game, améliorant ainsi les détails visuels et l’efficacité énergétique. La prise en charge du Wi-Fi 7 garantit des connexions rapides et stables pour le cloud gaming et le streaming à distance.

La AYANEO Pocket S2 utilise un système de refroidissement turbo avec des matériaux thermiques à haute efficacité pour assurer le bon fonctionnement de l’appareil pendant les longues sessions de jeu. Il prend en charge divers périphériques, notamment des contrôleurs, des claviers et des souris, offrant ainsi aux utilisateurs davantage d’options pour le jeu et la productivité.

Comme indiqué précédemment, la disponibilité et le prix n’ont pas encore été communiqués, mais AYANEO a confirmé que les appareils seraient livrés à la fin de l’année 2025.